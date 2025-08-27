Así es la casa más cara de España: una espectacular mansión de 50 millones de euros en Marbella

Nueve habitaciones, 1.600 metros cuadrados y a pie de playa. Es la casa en venta más cara de España en el portal inmobiliario Idealista, y se ubica en la provincia de Málaga, en una de las zonas más exclusivas de todo el país.

Se trata de una espectacular villa en la Milla de Oro de Marbella, a la venta actualmente por 50 millones de euros, por lo que se sitúa como la vivienda más cara de todo el país en este portal inmobiliario.

La mansión cuenta con nueve habitaciones y una superficie construida de 1.600 metros cuadrados, asentados sobre una parcela doble. Todo ello, además, en primera línea de playa, con acceso directo al paseo marítimo de una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

La planta baja alberga la suite principal, con armarios empotrados de gran capacidad y acceso directo al jardín, según se detalla en el anuncio. Se incluyen también dos apartamentos de invitados, y sala de cine privada.

En el nivel superior se encuentra un apartamento con cocina americana y trastero. La villa incluye además una casa de huéspedes completamente independiente, con su propio salón-comedor, cocina equipada y dormitorios en suite.

El inmueble cuenta con cuartos destinados al personal de servicio, con dos dormitorios en suite y varias habitaciones de uso flexible.

Una de las estancias de la vivienda. Idealista

Uno de los grandes atractivos de esta mansión es su conexión con el exterior. Terrazas amplias, piscina , tumbonas y un bar al aire libre, además de un acceso directo al paseo marítimo.

La segunda propiedad en venta más cara de toda España también está en la provincia de Málaga: concretamente en Benahavís. Se trata de una finca privada a 4 kilómetros del del mar, entre Puerto Banús y Estepona.

Su precio es de 40 millones de euros, y se compone de dos villas independientes en una parcela de más de 330.000 metros cuadrados, con 17 dormitorios y 16 baños.

Según el anuncio, destaca su arquitectura de estilo andalusí-morisco "con detalles auténticos, fuentes, baldosas antiguas y arcos de piedra", además de una piscina y lago privado.