Una malagueña gana un premio nacional de interiorismo: dejó las finanzas y se dedicó a su pasión

"Soy Elisa Iglesias y estoy al frente de EIRE Interiors. Hace 5 años, me armé de valor y me decidí a compartir mi pasión por el diseño de interiores con más personas. Dejé mi trabajo en el sector financiero y me embarqué en una apasionante aventura que me permitió conocer a personas maravillosas y sobre todo, crear hogares y negocios con mucha magia". Así arranca la biografía de la malagueña Elisa Iglesias, que acaba de ganar un premio nacional de interiorismo.

Iglesias ha obtenido uno de los galardones de la II edición de los Premios Escala, creados por la Escuela Madrileña de Decoración, en la categoría de Home Staging. El jurado apreció la evolución y solvencia de Iglesias en el ámbito del “home staging”, una disciplina aplicada a la preparación estética de viviendas para acelerar su venta o el alquiler.

En este sentido, destacaron que "la joven interiorista y “stager” combina una reconocible impronta andaluza con espacios serenos y una identidad propia, propiciando ambientes llenos de paz y relax que atrapan y conquistan".

Una decisión difícil, pero acertada

Iglesias estudió Dirección de Empresas y estuvo una década trabajando en empresas del sector financiero. "Pero siempre me faltó algo. Básicamente, siempre eché en falta mi vena creativa, y formar un papel más activo en los procesos de la empresa", señala.

Elisa Iglesias durante la gala.

Su padre falleció y, según explica, "me di cuenta de lo corta que es la vida, de lo mucho que necesitaba expresarme a través de mi creatividad, y aproveché la que era mi gran pasión, el diseño de interiores, para crear un proyecto con el que poder ayudar a los demás, al mismo tiempo que disfrutaba y ponía en práctica mis muchos conocimientos de empresa aprendidos en mis años de trabajo".

Ni corta ni perezosa, decidió cambiar el rumbo de su vida. Lo dejó todo, se fue a Madrid a estudiar interiorismo y cuando regresó a Málaga creó el proyecto EIRE Interiors. "Después de más de 60 proyectos terminados y muchos clientes satisfechos, he de decir que no me equivoqué y que sin duda todo lo luchado hasta ahora ha merecido la pena", apunta.

Premian también al Hotel el Fuerte

El galardón a Elisa Iglesias no fue el único con acento malagueño. Otro de los premiados fue el estudio de Jaime Beriestain por su proyecto en la renovación del hotel El Fuerte en Marbella.

"El jurado ha valorado la armonía y conexión con la naturaleza del Hotel Fuerte Marbella, un proyecto impecable, alegre y sereno que nos transporta a los veranos de los años 50, llenos de glamur y elegancia, concebido para transmitir la calidez y el carácter que imprime la capital de la Costa del Sol occidental", subrayaron en la entrega del galardón celebrado este pasado jueves en Madrid.

El resto de los premiados fueron Pascua Ortega (Premio a la Excelencia Internacional), Sandra Tarruella (Premio a la Excelencia Nacional), Antxón Gómez (Premio Diseño Artístico), María Santos (Premio Proyecto Residencial), Jesús Gómez (Premio Entornos), Luis Cebaqueva (Premio a la Pieza de Diseño), Gabriel Castillo (Premio a la Innovación Sostenible), Murales Lian (Premio Street Deco), Natalia Zubizarreta (Premio Deco Influencer) y Leonela Rivas (Premio Promesa del Interiorismo).