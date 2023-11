Las claves para sobrevivir a la incertidumbre personal, empresarial y hasta geopolítica

Andalucía Management acogió ayer en el Palacio de Ferias de Málaga a más de 600 empresarios y directivos procedentes de 350 compañías andaluzas. Es una de las citas ineludibles en el calendario empresarial de la región y volvió a ser un éxito de participación y de calidad de las ponencias, impartidas por el fundador y Presidente de Itineribus, Eugenio Palomero de Páramo; la experta en Inteligencia Artificial, IoT y Big Data y Cofundadora y CEO de Libelium, Alicia Asín Pérez; el nombrador, conferenciante y poeta, Fernando Beltrán; el vicepresidente económico de Portugal y exministro de Exteriores, Paulo Portas; el presidente de Freemarket Corporative Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós; el socio director de Afi, David Cano Martínez;y la atleta paralímpica, Sara Andrés Barrio.

El evento fue inaugurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y por el creador de Andalucía Management, Francisco Cabrera, quien explicó que "de los más de 600 inscritos, el 70% habéis estado en seis o más ediciones, lo que ayuda a nuestro objetivo de seguir manteniendo un ambiente familiar, edición tras edición. Además, hay empresas y directivos de todas las provincias andaluzas, pero también de otras muchas fuera de la región, destacando Madrid".

Las intervenciones fueron perfectamente acorde al horario previsto y a continuación le mostramos algunos de los aspectos más destacados de cada una.

Eugenio Palomero: "Se nos ha educado para afrontar una crisis, pero nunca hemos estado preparados para una sucesión brutal de crisis"

Eugenio Palomero, fundador y presidente de Itineribus, fue el encargado de arrancar la XIV edición de Andalucía Management. No es sencillo enganchar al público a primera hora, pero Palomero lo consiguió desde el primer momento gracias a su amplia experiencia con líderes empresariales, a los que lleva asesorando desde hace más de 25 años.

Palomero señaló que "se nos ha educado para afrontar una crisis, pero nunca hemos estado preparados para una sucesión brutal de crisis, una policrisis", aludiendo a los problemas y guerras por todos conocidos. Apuntó que "lo que está devorando al empresariado es la incertidumbre, porque no hay claro qué se viene encima".

Entre sus recomendaciones, este experto destacó "meter al cliente en el epicentro del negocio". También consideró necesario "ser un líder visionario porque no se sabe qué puede pasar y generar un equipo visionario con nosotros, porque si no no se puede aguantar la presión de tener una estrategia cada 6 meses y no cada 5 años".

Palomero también pidió a los empresarios y directivos "fidelizar a los clientes porque es la forma de mantener el margen que hace que la empresa siga viva" y "centrarse en el 12% de la plantilla que tiene realmente talento en la empresa".

Alicia Asín: "O estamos a la última, y eso es meter recursos, o estamos muertos"

La cofundadora y CEO de Libelium, una empresa española que diseña y fabrica sensores inalámbricos para ciudades inteligentes, Alicia Asín fue la encargada de hablar de los aspectos más relacionados con el mundo tecnológico y los constantes cambios que están experimentando las compañías y la sociedad.

Alicia Asín en un momento de su conferencia

"Las disrupciones tecnológicas son cada vez más rápidas, siendo la quinta la de la personalización. O estamos continuamente intentado estar a la última, y eso es meter recursos para tener gente que sepa lo que va a venir y cómo va a afectar al negocio, o estamos muertos", señaló.

Esta experta recalcó que "trabajar con tecnología y digitalización es trabajar mejor, pero no trabajar menos", e insistió en la necesidad de implicar a todos y cada uno de los componentes de las empresas a la hora de iniciar un procedimiento de transformación digital, dejando claras el CEO cuáles son las funciones de cada uno "porque hay casos de resistencia interna y lucha entre departamentos".

Fernando Beltrán: "Gané muy poco dinero con el nombre de Amena pero me cambió la vida"

Fernando Beltrán, nombrador y poeta como le gusta identificarse, dio una de las mejores y más divertidas conferencias en la historia de Andalucía Management. En 1989 fundó El Nombre de las Cosas, un estudio desde el que ha puesto el nombre a muchas de las principales empresas españolas como BBVA, Amena, Opencor, Faunia, Aliada, Qé, Rastreator, La Gavia...

Fernando Beltrán en su charla.

Fue el pionero de eso que ahora se llama naming y que Beltrán detesta, pues prefiere decirlo en español y, de hecho, aseguró que el oficio de "nombrador" aparecerá en la RAE. Empezó su ponencia, un recorrido a lo largo de su vida profesional e incluso personal, criticando el cambio de nombre de Twitter por X por el hecho de tener que decir eso de "X, anteriormente conocido como Twitter".

"Me dijeron que no servía para nada hasta que encontré mi vocación", indicó. Uno de sus primeros grandes trabajos fue la creación de la marca Amena en el sector de las telecomunicaciones. "Gané muy poco dinero pero me cambió la vida", subrayó.

Sobre BBVA, recordó que era una marca temporal para unos meses y lleva décadas, por lo que pidió a los presentes que a la hora de poner nombres "que sean buenos". Entre sus trabajos preferidos recalcó el de La Gavia, un Carrefour en Madrid al que se le puso ese nombre y que ha quedado ya como un barrio de la capital española con parada de metro y todo. "Los nombres vienen de escuchar, pasear, hablar, mirar... el mayor error al poner nombre es ponerlo del principio, hay que ir acercándose", dijo Beltrán.

Paulo Portas: "Si a Putin le dan paso en Ucrania irá a otros países porque quiere recuperar las fronteras de la URSS"

Paulo Portas fue ministro en Portugal en varias carteras (Defensa 2002-2005), (Exteriores 2011–2013) y viceprimer ministro (2013–2015). Actualmente es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Portugal y presidente del Consejo Estratégico para América Latina y África de Mota Engil, a la vez que tiene una consultoría.

Paulo Portas durante su conferencia.

Fue el encargado de hacer el análisis geopolítico y lanzó varios mensajes importantes. En el caso de España y Europa apuntó que las dos materias claves son apostar por la innovación y vigilar la demografía, ya que Europa "se está convirtiendo en un museo". En materia de población, defendió claramente la migración y advirtió de los riesgos de los mensajes xenófobos. "Menos griterío y más realismo. Los inmigrantes además no se pueden ir porque trabajan en muchos sectores. Se necesitarían dos hijos por familia en Europa y ningún país lo cumple", resaltó.

Un ejemplo es Reino Unido, "que ha perdido todo por el Brexit y tienen ahora tres veces más migrantes que antes. Han hecho una tontería y ha sido el precio de la demagogia y de mentir ostensiblemente".

Respecto a China, este experto alertó del problema de "burbuja de vivienda" existente en este país. "Hay ciudades con edificios completos vacíos. Y China no ayuda a las empresas, si caen, caen, a lo que se le añade que tienen también un problema de deuda no registrada municipal y cada ciudad china es como 20 Málagas".

Portas ha alertado además del ansia imperialista de Putin, "al que si le dan el paso en Ucrania irá a otros países porque quiere tener las fronteras de la URSS y ser el líder con más tiempo gobernando superando a Stalin". Sobre el conflicto en Israel, aventuró que si el conflicto llega también a Irán "olvídense de 2024 [en materia económica]".

El ex político portugués se mostró además contrariado por las fake news y el uso masivo de las redes sociales. "Cuidado con la violencia que hay ahí", remarcó.

Lorenzo Bernaldo de Quirós y David Cano: perspectivas para 2024

Los economistas Lorenzo Bernaldo de Quirós y David Cano, moderados por el también economista José Carlos Díez, participaron en una mesa redonda titulada Perspectiva socioeconómica para el 2024 en la que desgranaron sus opiniones y expectativas a corto y medio plazo.

Al evento acudieron más de 600 personas

Ambos coincidieron en que el fantasma de la recesión, al menos en España, ha desaparecido de momento, que hay crecimiento y que la inflación está relativamente baja si se compara de dónde venimos.

"Lo que más me preocupa es que tarde el impacto de la política monetaria", dijo Cano, quien hizo hincapié en la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas.

Bernaldo de Quirós, por su parte, señaló que "en España hay un entorno lesivo para la actividad empresarial y hay una retórica de hostilidad a la empresa privada" y explicó que, según su opinión, "el mayor riesgo en Europa y EEUU es la deuda pública".

Sara Andrés: "No podemos controlar la vida, pero sí cómo afrontar una situación. Hay que ser humilde, paciente y vivir aquí y ahora"

La atleta paralímpica y maestra Sara Andrés cerró esta XIV edición de Andalucía Management. Explicó su historia de superación ya que, pese a perder los dos pies en 2011, ha logrado un Diploma Olímpico en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, dos medallas de bronce en el Mundial de Atletismo en Londres 2017, Récord del Mundo en Salto de Longitud y en la prueba de 100 Metros lisos en 2019 y la medalla de bronce en el Campeonato de Europa en Polonia 2021, además de un Diploma Olímpico en los Juegos de Tokio 2021.

"Es muy importante ir con seguridad y eso me lo enseñó el mundo de la hípica", comentó Andrés, quién recordó que vivía "aparentemente feliz" hasta que tuvo un accidente en el que perdió las dos extremidades y estuvo cuatro días en la UCI.

Andrés ha reconocido que en aquel momento tuvo una depresión, pero gracias al apoyo de su familia, amigos y profesionales "empecé a ver lo bueno en lo malo y fui capaz de adaptarme a ello".

"No podemos controlar la vida pero sí como afrontar la situación", indicó la deportista española, quien "eligió ser feliz y me centré en lo positivo". "La primera ventaja era que estaba viva", subrayó, y aprendió a "ser humilde, paciente y a vivir aquí y ahora".

Entrega de los Premios Andalucía Management

Fotografía de familia de los premiados

Uno de los momentos más memorables de Andalucía Management cada año es la entrega de sus premios. En esta ocasión hubo un premio especial para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien inauguró, un año más, este certamen y destacó el crecimiento económico de Málaga, aunque recordó la importancia de la formación y la educación.

Surexport, TROPS y Castillo de Canena recibieron el premio Andalucía Management en las categorías de Desarrollo Empresarial, Impacto Social y Empresa Familiar, respectivamente.

Los patrocinadores de esta decimocuarta edición de Andalucía Management han sido Sage, Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Vithas, Orange y MAPFRE. Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, ESIC, la Diputación de Málaga y BCD Travel.

Sigue los temas que te interesan