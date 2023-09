Alquilar una habitación en Málaga (para estudiantes o trabajadores) ya cuesta 400 euros al mes

Por el precio que hace unos años se alquilaba una vivienda entera ahora apenas da para una habitación. Un informe publicado este jueves por la plataforma Idealista señala que el coste medio del alquiler de una habitación en Málaga capital ya es de 400 euros, independientemente de que el inquilino vaya a ser un estudiante o un trabajador.

Ya es difícil encontrar pisos medianamente decentes de alquiler por menos de 1.000 euros y las cuentas son las que son si tiene, por ejemplo, tres habitaciones. Málaga se ha convertido en una de las provincias más caras del país. De hecho, según este estudio, las habitaciones con mayor precio se encuentran en Barcelona con 500 euros mensuales y luego están Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona y la propia Málaga que están en esa horquilla de entre 400 y 500 euros al mes.

Pagar 400 euros al mes por una habitación no es sencillo, lógicamente, para un estudiante (que en su mayoría dependen del dinero que le pasen los padres) ni para un empleado, teniendo en cuenta que el salario medio en Málaga no llega ni a 20.000 euros anuales. Tiene además el hándicap que ni siquiera es para alquilar una vivienda sino solo una estancia.

"El crecimiento de la oferta de habitaciones no está siendo homogéneo y parece que, una vez más, los jóvenes son quienes mayores dificultades encuentran para alojarse, tanto en lo que a cantidad de oferta se refiere como a pagar precios más elevados en los principales mercados. Del mismo modo, los datos confirman una realidad que hace ya años venimos viendo, que es la complejidad del acceso de muchas personas trabajadoras a la vivienda, lo que les ha empujado hacia los pisos compartidos, hasta llegar a suponer el 50% de la demanda de este tipo de solución", explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

La proliferación de viviendas turísticas y el exceso de demanda hacen que la oferta se haya visto muy reducida en alquileres de larga temporada. Hay poco y lo poco que hay es caro por el precio de mercado. Eso está provocando que muchos estudiantes se estén planteando venir o no a estudiar a Málaga y que muchos trabajadores foráneos -sobre todo aquellos que tienen unos salarios normales, es decir, no los tecnólogos extranjeros que cobran miles de euros al mes- directamente estén rechazando venir a Málaga porque no encuentran sitio para vivir.

La compraventa de vivienda en Málaga en los siete primeros meses ha caído un 16% respecto al año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y este jueves el portal inmobiliario Fotocasa ha publicado otro estudio en el que señala que en Málaga, con el 30% del salario bruto mensual (equivalente a 592 euros), un residente solo puede alquilar una vivienda de 45 metros cuadrados. Si quisiera una vivienda estándar, de unos 80 metros cuadrados, el coste medio del alquiler en la provincia es de 1.042 euros ya que el precio medio es de 13,03 euros por metro cuadrado al mes.

