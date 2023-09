El dilema de la vivienda en Málaga: hay más demanda que oferta pero caen las ventas por el alto precio

Lo habrán leído y escuchado muchas veces. El precio de la vivienda en Málaga está tan caro porque hay más demanda que oferta, es decir, hay más clientes disponibles que pisos en venta o alquiler. Eso es completamente cierto. Pero también lo es que muchos de esos potenciales compradores, especialmente de clase media o media-alta, han tenido que echar el freno porque los costes se han disparado y las nóminas no dan para tanto.

Hay un dato evidente. Entre enero y julio se han vendido en Málaga 21.159 viviendas, un 16,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Es un volumen bajo? No. De hecho, está por encima de los inmuebles que se vendieron en ese periodo, por ejemplo, en 2018 (19.502) o 2019 (18.462), antes de la pandemia. Incluso no está excesivamente lejos de las 26.363 operaciones que se hicieron en los siete primeros meses de 2007, en plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria, o de las 25.268 del ejercicio pasado.

No hay, por tanto, motivo para la alarma en el sector inmobiliario. Desde diversos estamentos tanto públicos como privados se les pide a los promotores y constructores que hagan más casas para que baje el precio. Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, aseguró la semana pasada que la vivienda "se ha convertido en un problema en Málaga porque no hay suficiente oferta para la demanda existente y, aunque el precio se está conteniendo algo en el centro, está subiendo en la periferia", a la vez que subrayó que "hay que liberar suelo urbano y agilizar las tramitaciones urbanísticas porque si las licencias tardan un año en concederse los costes se pueden multiplicar y ahí va la espiral inflacionista".

El propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado también la necesidad de hacer más viviendas para atender la demanda existente, pasándole la pelota al sector privado al margen de las que pueda impulsar el Consistorio.

Mercado, por tanto, hay. Pero no es menos cierto que hay una tendencia a la baja en la compraventa como se está demostrando este año. Uno de los motivos es que el precio está por las nubes. Según los últimos datos de la plataforma inmobiliaria Idealista el coste medio por metro cuadrado en la provincia de Málaga estaba en agosto en 3.002 euros, un 11,7% más que hace un año y su máximo histórico.

Récord en el conjunto provincial y récord en 16 de las localidades analizadas por este portal. Entre ellas, Málaga capital con 2.594 euros por metro cuadrado (un 13,7% más que hace un año), Marbella (4.342 euros), Mijas (2.662 euros), Torremolinos (2.702 euros), Rincón de la Victoria (2.439 euros), Nerja (3.226 euros), Fuengirola (3.084 euros), Estepona (3.150 euros) o Benalmádena (2.879 euros).

Por lo tanto, en cualquiera de las grandes localidades de la provincia de Málaga comprar un piso le va a salir por un ojo de la cara. Málaga tiene cada vez más un sentido metropolitano, pero el primer efecto se está viendo en el sector inmobiliario, que va muy por delante de las infraestructuras de transportes necesarias para crear esa gran zona metropolitana como las existentes en Madrid o Barcelona.Es caro comprar en la capital, en las localidades costeras e incluso en municipios del interior cercanos a la capital como Alhaurín de la Torre o Cártama que también están en sus cotas más altas.

Comprar una vivienda en un momento cumbre de precios no es plato de buen gusto para nadie. Pero, ¿cuándo se tocará techo? Nadie lo sabe. Hace un año el precio ya estaba completamente fuera de control y hoy en día es un 11,7% superior. Mientras haya una demanda alta seguirá subiendo, dicen los expertos.

Un cliente puede pensar. Vale, está muy caro pero necesito una vivienda y antes o después hay que meterse. Pero aquí está el segundo escalón. Salvo que se pague a toca teja, algo que sí están haciendo muchos inversores, el resto de los mortales va a necesitar un préstamo bancario y ver el Euríbor desmotiva a cualquiera. Lleva desde junio por encima del 4% cuando, por ejemplo, en marzo de 2022, hace apenas año y medio, estaba en -0,23.

Si necesita una hipoteca debe saber que se va a hinchar a pagar intereses. Si ya la tiene de hace años y es variable no hace falta que le digamos nada. Habrá visto incrementar su cuota mensual de forma considerable. Precio alto, Euríbor alto, escasa oferta... un cóctel perfecto para plegar velas si no es estrictamente necesario adquirir una vivienda o si no le sobra el dinero para hacerlo.

