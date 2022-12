El frío también llega al mercado laboral: Málaga destruye 7.000 empleos en noviembre

Se ha pasado del calor al frío en cuestión de días y se ha contagiado al mercado laboral malagueño, cuyo mes de noviembre ha sido realmente malo. Se han destruido 7.167 empleos respecto a octubre, protagonizando la tercera mayor pérdida de afiliados a la Seguridad Social del país siendo solo superado por Baleares (donde el inicio de la temporada baja les ha dado un sablazo de 80.000 empleos menos) y Gerona con 7.500.

Noviembre no es el mejor mes para la economía malagueña por razones obvias. Nunca lo ha sido. La temporada alta turística pasó y ahora vienen los despidos. El hecho de que el buen tiempo se esté alargando hasta octubre está permitiendo estirar el chicle, pero en noviembre ya no da para más. Málaga protagoniza la mayor destrucción de empleo de Andalucía y está lejos de los fuertes incrementos de afiliados que ha habido en Madrid o Barcelona, las ciudades a las que intenta emular. Hasta que el modelo productivo malagueño no se diversifique más será complicado.

En cualquier caso, ahora hay 30.000 trabajadores más dados de alta que hace justo un año y eso es siempre una buena noticia. De hecho, pese al descenso de noviembre, hay 670.936 afiliados a la Seguridad en la provincia, por lo que se está en numeros cercanos a los de junio, cuando arranca el verano y todo se ve con otra cara. El récord histórico de personas cotizando en Málaga se alcanzó en julio (687.000 personas el último día) y se está relativamente cerca. La lógica indica, si es que se puede considerar así en un contexto en el que todo es incertidumbre, que en diciembre mejorará el dato por las contrataciones de Navidad.

Este viernes se han conocido los datos de afiliaciones y de paro registrado relativos a noviembre. Las afiliaciones han ido mal y el desempleo también, aunque podría haber sido peor. El desempleo ha aumentado en 710 personas hasta las 138.744. Es un volumen relativamente bajo, pero llama la atención porque va a contracorriente del resto del país donde el paro ha bajado en la mayoría de provincias. De hecho, solo Baleares ha experimentado una mayor subida del paro con 1.587 personas.

El incremento de parados en Málaga se ha producido en el sector servicios (790) y en el colectivo de personas sin un empleo anterior (284), mientras que ha bajado en la construcción (173), la industria (134) y la agricultura (57).

Sigue los temas que te interesan