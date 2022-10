El sorpaso de la inversión andaluza a la estatal en Málaga: de la mitad en 2019 al doble en 2023

La Junta de Andalucía presentó este viernes sus cuentas para el 2023, con un nuevo incremento en la inversión para Málaga: en total, casi 470 millones de euros a repartir entre proyectos como la llegada del Metro al centro o el tercer hospital de la ciudad.

Este sábado, la delegada del gobierno regional en la provincia, Patricia Navarro, insistía en una idea: las inversiones autonómicas en Málaga son "más del doble de que va a invertir el Gobierno central" pese a tener "diez veces menos presupuesto". Claro que Moncloa tiene que repartirlo entre 50 provincias y dos ciudades autónomas, mientras que San Telmo tiene tan solo ocho provincias en las que invertir.

Con los datos en la mano, es cierto que los 466,6 millones presupuestados por el Ejecutivo regional superan por más de dos veces los en torno a 220 que ha presentado el estatal. La tendencia en uno y otro caso es frontalmente contraria respecto al último dato: mientras que Sevilla ha aumentado su apuesta un 74%, Madrid la ha reducido en un 45 %.

El contraste es más llamativo si se tiene en cuenta la secuencia histórica. Los de 2019 fueron los primeros proyectos de presupuestos para Juanma Moreno (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) como líderes de sus Ejecutivos: el autonómico y el nacional, respectivamente.

En aquellas cuentas, la situación era justo la contraria a la actual: Andalucía presupuestó unos 153 millones para la provincia de la Costa del Sol, mientras que el Gobierno español duplicaba la cifra con 373,3 millones. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no consiguió una mayoría parlamentaria que aprobara su propuesta. En 2020, los Presupuestos Generales del Estado no fueron ni presentados, mientras que la Junta aumentaba su inversión en Málaga hasta los 208 millones.

En 2021, las primeras cuentas tras la irrupción de la crisis global de la Covid-19, se dio por vez primera el sorpaso. El Ejecutivo autonómico volvió a subir su aportación hasta los 267 millones y el nacional lo redujo hasta los dos centenares de millones de euros, casi la mitad que el último dato de referencia. Para este 2022, la Junta previó unos 351 millones dentro de unas cuentas que no logró aprobar, mientras que Moncloa volvió a coger la delantera y duplicó su inversión, hasta los 400 millones.

La imagen final es la de la confirmación del sorpaso. La nueva reducción hasta casi la mitad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez contrasta con el también reincidente aumento en el lado de los de Juanma Moreno.

Más inversión estatal que con Rajoy

No obstante, los socialistas se pueden escudar en la comparación dentro de su propia seria histórica a nivel nacional. En las cuentas de la pasada década, de los que la mitad se corresponden con el gobierno popular de Mariano Rajoy y la mitad con los del PSOE de Pedro Sánchez, se hace notar un incremento del gasto público en Málaga durante la etapa socialista.

En su primer ejercicio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó unas cuentas —que finalmente no logró aprobar— con 373 millones para la provincia de la Costa del Sol, cuando el tope durante los últimos cinco años de Cristóbal Montoro había sido los 273. En 2020, la inversión llegaría a ser hasta de 400 millones, mientras que con Rajoy en 2017 era de 135 millones.

No obstante, no se puede comparar la inversión del Gobierno de Rajoy con la de la Junta de Susana Díaz porque en ese momento la Administración autonómica no dividía por provincias las cuentas. Juanma Moreno empezó a provincializar los datos tras su llegada a San Telmo, con lo que empezó la comparación... que ha terminado en sorpaso.

