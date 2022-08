De la Torre sugiere al presidente del Unicaja CB que deje la Fundación para tener "más tiempo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a señalar este lunes que el presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, podría dedicarle "más tiempo" al club si dejara sus tareas en el patronato de la Fundación Unicaja.

Así lo ha indicado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas durante un acto donde, precisamente junto al presidente del Unicaja de baloncesto, ha recibido a los participantes en el Campeonato de Europa de Maxibasketball celebrado en Málaga.

No obstante, De la Torre ha explicado que este lunes no ha tenido ninguna reunión con el presidente del club de baloncesto. "He tenido esta reunión pública -en alusión a la rueda de prensa-, que me he expresado en términos elogiosos hacia el club, sus compromisos y la labor realizada por el presidente para tener una buena plantilla y esperar buenos triunfos, buenas alegrías para la afición malagueña". "No hemos hablado de nada más", ha puntualizado.

"Ya en su momento sugería eso, que pudiera dedicarle más tiempo al club si, efectivamente, dejaba sus tareas en el patronato de la Fundación; pero hoy no tocaba hablar de este tema, hemos hablado de lo que hemos hablado, es lo que puedo decir sobre el particular", ha concluido.

La pasada semana De la Torre respaldó la labor del presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, al frente del club en la configuración de la plantilla para la próxima temporada y destacó que "tendría más tiempo" para estas tareas si dejara las de la Fundación.

"La plantilla del Unicaja de baloncesto despierta ilusión y quiero respaldar la labor que como presidente viene haciendo López Nieto, tiene condiciones como gestor deportivo para hacer una muy buena labor como presidente del club", dijo, al tiempo que opinó que López Nieto "tendría más tiempo todavía para el club si quedara liberado de su tarea en la fundación como patrono, pero lo digo de manera constructiva y limpia. Buscando una dedicación más plena al club".

