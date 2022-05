López Nieto: "La temporada ha sido muy mala, un fracaso"

Un minuto antes de lo anunciado ya estaba Antonio Jesús López Nieto sentado delante del micrófono de la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. "Falta un minuto, esperamos". Y tras esa espera de cortesía, disparó la valoración de la temporada de Unicaja, en la que el club, a nivel deportivo, no ha cumplido ninguno de los objetivos.

"No hay que darle más vueltas, ha sido una decepción, no hemos cumplido los objetivos", arrancaba López Nieto. "No hemos competido ni en la Copa del Rey ni el playoff", por lo que "no hemos cumplido los objetivos", insistía antes de ponerle nota al curso del equipo cajista: "La temporada ha sido muy mala, un fracaso".

"No es normal que un equipo pierda seis partidos por un punto, pero el hecho de perder tantos partidos por un punto quizás sea también algo que ha transmitido el equipo", valoraba el presidente del Club Baloncesto Málaga, sobre el que era su primer año al frente de la entidad.

A juicio de López Nieto, "no ha habido química, no ha habido fuego".

En cuanto a un Martín Carpena medio vacío que se ha visto en muchos partidos de la temporada, el presidente cajista ha reconocido que el equipo no ha "respondido a la sinergia que nos ha dado el público", al que "tengo que agradecerle el apoyo enorme que nos ha dado". "Entiendo a los que no han venido", a pesar de que "hemos sido el baloncesto más barato de la ACB".

Cuestionado por sus previsiones al principio de temporada, explica López Nieto no se excedió en sus pronósticos, pero "los resultados deportivos marcan lo que es la trayectoria". "Mis predicciones no han fallado. La BCL ha crecido. El club administrativamente ha dado resultados positivos. Hemos potenciado el patrocinio. Pero ha habido "unos resultados que han acompañado poco". "Hemos fallado en el equipo deportivo, que ha respondido por debajo de lo esperado", lamentaba el presidente del Unicaja.

Sigue los temas que te interesan