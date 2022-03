Calviño responde a De la Torre mensajes sobre la idoneidad de Medel en Unicaja: "Sigo en ello"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este miércoles a las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre que el Ejecutivo andaluz usará "todos los instrumentos a su alcance" para que la sede social de Unicaja no salga de Andalucía; y ha dicho que las comparte.

De la Torre, tras ser cuestionado por dichas declaraciones, ha recordado que también la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, hizo otras sobre este tema en las cuales "mostraba su preocupación por la gobernanza de la Fundación Unicaja, la incidencia que podía tener en la propia entidad bancaria y la importancia de resolver esos problemas".

"Entonces dije que compartía esas declaraciones y hoy digo que comparto las declaraciones del presidente de la Junta", ha señalado el alcalde.

Precisamente, Moreno defendió que el Ejecutivo que preside tiene una posición "clara y meridiana" respecto a Unicaja, y es que "bajo ningún concepto, desde el punto de vista institucional en lo que afecta al Gobierno andaluz, vamos a permitir, y vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, para permitir o que la sede social salga de Andalucía y, por tanto de Málaga, o que haya un vaciado del contenido del banco". También se preguntó "a qué está esperando la vicepresidenta económica" del Gobierno, Nadia Calviño, "para tomar una decisión respecto al presidente de la fundación bancaria", Braulio Medel.

De igual modo, De la Torre ha explicado que "he estado y sigo en contacto" con Calviño "mediante algo tan simple como Whastapp que, aparentemente no es serio, pero para mí tiene el mismo valor que si fuera un correo, rápido de enviar". "He mantenido el envío de esta preocupación hacia la vicepresidenta del Gobierno", ha dicho.

Sobre si ha tenido respuesta de Calviño, ha recordado que el lunes temprano le escribió y en "breves minutos, segundos casi, me contestó 'estoy en ello, sigo en ello' pero no me dijo más; que como que tendría noticias pronto, que está en ello".

También De la Torre ha dicho que al presidente de la Junta "le he transmitido esta preocupación a lo largo de estas últimas semanas". Además, ha continuado, le ha trasladado "la necesidad" de que los patronos de la Fundación que "tienen una sensibilidad cercana al PP o PSOE, en la media que han sido propuestos por administraciones gobernadas por esos partidos, aúnen esfuerzos, se coordinen entre ellos, todos sin excepción, para reflexionar y resolver los problemas que la fundación pueda tener".

"En paralelo a la gestión que el protectorado de las fundaciones bancarias puede hacer, he tratado y trato de que se esté haciendo a nivel territorial esta reflexión", ha señalado el alcalde de la capital.

"Sé que hay inquietud en los directivos o exdirectivos, inclusive, que han estado en la entidad Unicaja Banco antes de la fusión, por la situación creada en los momentos actuales", ha admitido, al tiempo que ha añadido que "tratar de mantener la Fundación Unicaja Banco en una línea de fidelidad, lealtad, con la entidad bancaria que la creó cuando era Unicaja Banco solo, me parece lógico y natural".

"Tiene que tener una sensibilidad a toda la entidad nueva, la entidad fusionada, es obvio; pero la entidad bancaria que la creó, que es la mayoritaria, no puede ser olvidada por la Fundación", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "tiene que estar muy presente y eso tiene que transmitir así tranquilidad a los directivos que estaban, están... que han sido directivos de la etapa previa a la Fundación, para que esa tranquilidad se recupere y para que tengamos una entidad bien conectada con todo el territorio pero, muy especialmente, con el territorio que vio nacer a la entidad que ha sido pieza clave en la fusión y que, en el fondo, con su solidez y solvencia salva, resuelve, los problemas que tuviera Liberbank".

En este sentido, ha dicho que "no soy experto en la materia, pero eso es lo que tengo entendido, que la solidez de Unicaja Banco era mayor que la de Liberbank". "Hay que ser coherente", ha incidido.

Por otro lado, también ha explicado que ha mandado -y lo viene haciendo en las últimas semanas periódicamente- "el mismo texto" al líder del PP-A, Juanma Moreno, y al del PSOE-A, Juan Espadas, pidiendo "que haya esa coherencia, cohesión y coordinación porque es lo que he mantenido en el propio Ayuntamiento".

