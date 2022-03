Segunda jornada de huelga de transporte: “El paro está muy focalizado en Málaga”

"Lamentablemente, tu entrega va con retraso. Estamos trabajando para que no afecte a la fecha de entrega final. El paquete podría llegar hoy". Con ese aviso los usuarios de Amazon en Málaga han comprobado que la huelga de transporte que comenzó este lunes sí estaba teniendo efecto.

"La huelga está muy focalizada en Málaga", indican fuentes del sector de la logística. En este sentido, "dentro de algunas de las compañías de paquetería más conocidas, en otras ciudades sí han podido salir a repartir; aquí ha sido casi imposible".

Por otro lado, la red de conductores SocialDrive ha destacado en diversas publicaciones algunos altercados producidos en Málaga durante esta huelga. Por un lado, la concentración de trabajadores de la compañía Correos Express, que han tomado los alrededores de su nave en el polígono Guadalhorce, uno de los más activos de la ciudad.

Así, los piquetes informativos organizados por empleados de estas empresas han rodeado otras plataformas para evitar que se produjeran repartos a lo largo de la jornada. En otros casos, en el Consorcio de Transportes de Málaga (CTM) se han producido caravanas de coches particulares que algunos repartidores han secundado, de modo que han ralentizado el tráfico durante buena parte de la jornada.

Si bien los repartidores no están trabajando por la huelga convocada, el personal del interior de las naves también empieza a estar de brazos cruzados: "Seguimos teniendo la duda de que pueda seguir llegando mercancía; al no llegar los camiones no estamos trabajando", indican fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga.

Algunas de las empresas, previendo la huelga, adelantaron los trabajos que habitualmente se realizan los lunes a primera hora: "La mercancía que sale de Valencia, Barcelona o Madrid con destino a Málaga se suele descargar tras el fin de semana, sin embargo, según llegaron este fin de semana, se vaciaron sobre la marcha. Ahora están parados".

Atropello a un piquete

En Madrid, en la jornada del lunes un hombre resultó herido de bala en las protestas de los camioneros por la subida del precio del gasoil. En el caso de Málaga se han reportado algunos incidentes de cierta gravedad: un ataque de un conductor a los manifestantes con una muleta o un atropello.

Imagen de SocialDrive durante la huelga de transporte en Málaga. SocialDrive

El atropello, ocurrido a lo largo de las primeras 24 horas de la huelga, fue "un suceso menor", según fuentes policiales consultadas por este medio. "El conductor del tráiler se equivocó de entrada y apareció en la rotonda del CTM donde estaban los manifestantes", indican desde la Policía Local.

Los agentes del cuerpo estaban presentes y levantaron diligencias de lo ocurrido. No hubo ningún herido, aunque acudió la ambulancia al lugar de los hechos y el propio manifestante declinó ser trasladado a un centro hospitalario.

