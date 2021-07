Málaga TechPark organiza un taller para el uso de desfibriladores en entornos de trabajo

Este miércoles Málaga TechPark ha celebrado en su sede social un taller de primeros auxilios dirigido a empresas del parque. La actividad forma parte del proyecto Málaga Cardioprotegida, una iniciativa cuyo objetivo es convertir a la ciudad de Málaga en una urbe cardioprotegida.

El proyecto cuenta con la adhesión de Málaga TechPark, a partir de la cual se contempla una formación reglada a las empresas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, colaboración con ellas para la instalación de desfibriladores en sus edificios y mantenimiento de dicho equipamiento, así como un circuito de funcionamiento a los trabajadores para que conozcan su uso y ubicación.

A través del mapa digital del Centro Municipal Informático del Ayuntamiento de Málaga, cualquier usuario puede conocer la ubicación de los desfibriladores existentes en el parque y en toda la ciudad. El taller desarrollado este miércoles sobre Soporte Vital Básico y manejo del desfibrilador está acreditado por el Plan Nacional de RCP y ha constado de una parte teórica y de sesiones prácticas.

Gracias al taller, las empresas han conocido valiosos consejos prácticos para el manejo de un DEA y técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) básica. Han asistido al taller las empresas Bettergy, Cardivais, Caterpillar, Opplus y Ubago, así como las entidades IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) y APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España), ambas con sede en Málaga TechPark.

La disponibilidad de equipos de desfibrilación eléctrica temprana contribuye a minimizar el riesgo ante paradas cardíacas. Muchos desenlaces fatales podrían evitarse mediante técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar y la aplicación de desfibrilador en los primeros momentos del ataque.

