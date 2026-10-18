El mercadillo gastronómico ideal para hacer la compra cada domingo: productos frescos de las huertas locales

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LO ESENCIAL Las claves El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce se celebra todos los domingos en Coín de 9:00 a 14:30 horas. Ofrece una amplia variedad de frutas, verduras y productos frescos de proximidad vendidos directamente por agricultores locales. Se ubica en el polígono industrial La Trocha y dispone de aparcamiento gratuito para los visitantes. Es una alternativa de comercio sostenible y de temporada a los mercadillos tradicionales de ropa o artículos de segunda mano.

Cada domingo, un municipio malagueño ofrece una cita gastronómica para quienes disfrutan de los productos frescos y de proximidad.

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce, situado en Coín, reúne a productores de la comarca en un espacio donde las frutas, las verduras y otros alimentos de la tierra son los protagonistas.

La iniciativa permite acercarse a la producción agrícola de la zona y comprar directamente productos procedentes del entorno. Una alternativa para quienes buscan llenar la cesta de la compra con alimentos frescos y conocer mejor lo que se cultiva en una de las principales áreas agrícolas de la provincia de Málaga.

El mercado se encuentra en el polígono industrial La Trocha, en Coín, y abre sus puertas los domingos por la mañana. Su horario habitual es de 9.00 a 14.30 horas, por lo que puede convertirse también en un plan para comenzar el día recorriendo los puestos y descubriendo los productos disponibles en cada temporada.

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce pone el foco en los alimentos de proximidad y en el trabajo de los agricultores y productores locales. Las frutas y verduras ocupan un lugar destacado en una oferta vinculada a la tradición agrícola del valle, conocido por la riqueza de sus cultivos y por el peso que tiene el sector primario en la comarca.

La posibilidad de comprar directamente a los productores es uno de los principales atractivos de este tipo de mercados.

Frente a los establecimientos convencionales, los visitantes pueden conocer mejor el origen de los alimentos y encontrar productos de temporada, en función de la cosecha y de la disponibilidad de cada puesto.

La propuesta no se limita a hacer la compra semanal. También permite descubrir los productos que se cultivan en el entorno y acercarse a una forma de comercio que mantiene el vínculo entre el campo y el consumidor.

La visita al mercado puede ser una buena excusa para pasar la mañana en Coín y conocer el municipio, situado en el interior de la provincia de Málaga.

Su ubicación facilita el acceso en coche desde distintos puntos del Valle del Guadalhorce y de la Costa del Sol, y cuenta con aparcamiento gratuito.

Para quienes buscan productos frescos, quieren apostar por el comercio de proximidad o simplemente disfrutan recorriendo mercados tradicionales, esta cita dominical ofrece una alternativa a los mercadillos centrados en la ropa, los complementos o los artículos de segunda mano.