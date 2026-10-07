Fiesta en el Aire de Arriate. Fiesta en el Aire

La fiesta familiar y gratuita ideal para visitar del 9 al 11 de octubre: mercadillos, talleres y conciertos

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LO ESENCIAL Las claves Arriate celebra del 9 al 11 de octubre la XX Fiesta en el Aire, con entrada gratuita y actividades culturales para todas las edades. El programa incluye mercadillo artesanal y gastronómico, talleres, juegos infantiles, exposiciones, pasacalles, magia y concursos de bandas, pintura rápida y relato corto. Medina Azahara cerrará la primera jornada y ‘No me pises que llevo chanclas’ encabezará los conciertos del sábado. El domingo habrá propuestas familiares, una cata de vino y actuaciones de Oleaje, Nolasco y Kiko Veneno, antes del fin de fiesta con Planeta 80.

El pueblo malagueño de Arriate celebra este fin de semana una de sus fiestas más tradicionales, que ya alcanza su XX edición. Del 9 al 11 de octubre, regresa la Fiesta en el Aire, con tres jornadas de música, arte y cultura gratis y para todas las edades.

La Fiesta del Aire cuenta con la implicación de todos los vecinos de Arriate y con un variado programa de actividades para potenciar la música como plataforma de difusión cultural.

Durante el fin de semana también se celebrarán un mercadillo artesanal y gastronómico, talleres y juegos, exposiciones, pasacalles, espectáculos de magia, concursos de bandas emergentes, de pintura rápida y de relato corto, y la exposición del IX Premio de Microrrelato.

Además, por su escenario pasarán artistas como Medina Azahara, Kiko Veneno o ‘No me pises que llevo chanclas’.

Actividades

La programación arrancará el viernes 9 con la inauguración oficial.

Entre las actividades previstas se encuentran la apertura del mercadillo, actuaciones de la Asociación de Artistas Callejeros de Málaga, los juegos infantiles de Ludopuzzles, música celta y sufí, la batucada Som Do Sul y la inauguración del mural de ICat Graffity.

En el escenario principal se celebrará el Concurso de Bandas Emergentes, y actuarán Rust Storm, Exilio a Plutón, Tostao, Roswell y Magnet Man. El broche lo pondrá Medina Azahara, y de madrugada habrá una sesión del DJ Paul Bread.

El sábado 10 la actividad comenzará desde primera hora con la inscripción al Concurso de Pintura Rápida y continuará con la apertura del mercadillo, talleres artesanales y actividades infantiles como los Ludopuzzles o un taller de prehistoria y arqueología experimental.

También habrá pasacalles, espectáculos de magia y actuaciones musicales de diferentes géneros.

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas de la noche del sábado en el escenario principal con las actuaciones de Danzad Malditas, Sonido Vegetal, Uña y Carne, Minoría Absoluta y Fraderita, y encabezará el cartel la banda ‘No me pises que llevo chanclas’. La música de madrugada estará a cargo de DJ Juancacm.

El domingo 11 la fiesta continuará desde las 12:00 horas con la apertura del mercadillo y una programación especialmente pensada para disfrutar en familia.

Los asistentes podrán participar en el taller infantil Aromalab y en las actividades de Ludopuzzles, y asistir al pasacalles infantil Agárrate como puedas’, de Majareta Rolling Band y al espectáculo Circo Show.

Además, Bodegas Vetas ofrecerá una cata de vino, y como cada día, habrá diversas actuaciones musicales.

La programación musical del domingo en el escenario principal pondrá el broche a esta vigésima edición con las actuaciones de Oleaje, Nolasco y Kiko Veneno como cabeza de cartel, y el fin de fiesta vendrá de la mano de Planeta 80.