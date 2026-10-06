La fiesta gastronómica ideal para visitar del 9 al 11 de octubre: cerveza internacional desde 2 euros, asador y música

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Archidona celebrará su Fiesta de la Cerveza del 9 al 11 de octubre en el entorno de El Silo, coincidiendo con el puente del 12 de octubre. El evento ofrecerá cervezas nacionales e internacionales desde 2 euros, además de una propuesta gastronómica basada en food trucks y un asador argentino. La programación musical recuperará canciones y el ambiente de discotecas emblemáticas de los años 80 y 90, como H2O, Triángulo o Constelación. La fiesta mantendrá su carácter familiar con atracciones infantiles para que puedan participar asistentes de distintas edades.

Archidona ya tiene fecha para una de sus citas habituales del otoño. La Fiesta de la Cerveza regresará este año al municipio con tres días de duración, del 9 al 11 de octubre, aprovechando el puente del 12 de octubre para sumar también la jornada del domingo.

El evento se celebrará, como en anteriores ediciones, en el entorno de El Silo, donde se instalará el espacio destinado a la cerveza, la gastronomía y las actividades programadas.

La cerveza volverá a ser la protagonista, con referencias nacionales e internacionales y precios populares, con cervezas desde dos euros.

Además, se añade una oferta gastronómica basada principalmente en food trucks.

Entre las propuestas regresará también un asador argentino que ya participó en la fiesta hace dos años y que tuvo una buena acogida entre el público.

Pero esta edición tendrá un componente especial para quienes vivieron la noche de los 80 y los 90 en Archidona y los municipios de su entorno.

La música será uno de los principales reclamos de la fiesta, con una programación que pretende recuperar las canciones y el ambiente de algunas de las discotecas que marcaron aquella época.

Durante la presentación se recordaron nombres como H2O, Triángulo, Constelación, La Manzana de Adán, Caracho o Torcal, locales que forman parte de la memoria de toda una generación.

La intención es que aquellas canciones vuelvan a sonar durante la fiesta y que la cita sirva también como un particular viaje a la noche de hace varias décadas.

La concejala de Comercio, Consumo y Mercadillo, María Gloria Fernández Lara, ha presentado esta nueva edición junto al empresario Alberto Lara, de Festiferia, encargado de la organización.

«Ya hemos comenzado el otoño y estamos con los eventos de octubre, y no podía faltar la Fiesta de la Cerveza», ha señalado Fernández durante la presentación, en la que ha animado tanto a los vecinos como a quienes se acerquen desde otros puntos de la comarca a disfrutar de la cita.

La propuesta no estará dirigida únicamente al público adulto. La organización volverá a contar con atracciones infantiles, manteniendo así el carácter familiar de la celebración y buscando que personas de distintas edades puedan disfrutar del recinto.