Gran feria gastronómica a partir del 8 de septiembre: 32 puestos, degustaciones gratis y cocina en directo

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Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria celebra la Fiesta del Boquerón Victoriano desde el 8 de septiembre, con música, cocina en directo y actividades para todos los públicos. La plaza Al Ándalus acogerá la Feria Sabor a Málaga, con 32 productores locales, degustaciones gratuitas de boquerones y una carpa solidaria. El evento contará con showcookings, catas, talleres culinarios, maridajes y actuaciones musicales, además de actividades para familias y recreaciones marineras. Participan 57 restaurantes de varias provincias, cada uno con un plato especial de boquerón; tras la feria se publicará un recetario con 500 ejemplares y versión online.

El municipio de Rincón de la Victoria vivirá a partir del 8 de septiembre su semana más gastronómica, con música, cocina en directo y actividades para todos los públicos. La localidad celebra la Fiesta del Boquerón Victoriano, cuyo programa tendrá uno de sus principales puntos de encuentro entre el viernes 11 y el domingo 13 con la llegada de la Feria Sabor a Málaga.

La plaza Al Ándalus será durante ese fin de semana el epicentro de la propuesta gastronómica, con 32 productores de la provincia que acercarán al público productos malagueños. A la oferta comercial se añadirá una carpa solidaria a beneficio de la asociación Rincón Contigo, con la colaboración de Cervezas Victoria.

El boquerón tendrá un protagonismo especial durante la feria. Entre el viernes y el domingo se ofrecerán degustaciones gratuitas de boquerones fritos y en vinagre, tanto en el recinto como en distintos establecimientos hosteleros del municipio. La programación incluirá además catas de vinos, quesos, aceites y chocolates, así como talleres de cocina, actividades infantiles, maridajes y presentaciones de productos.

La gastronomía se trasladará también a los fogones con diferentes sesiones de cocina en directo. El viernes 11, ya en la plaza Al Ándalus, tendrá lugar el último de los 'showcookings' programados, bajo el título 'De Rincón, el boquerón', con la participación de Cristina Vargas Pérez, de La Quisquillosa, y Gonzalo Roldán, de La Finca.

La cocina en directo comenzará unos días antes. En total, las cuatro jornadas reunirán a once cocineros, un coctelero, un sumiller y un especialista en aceite de oliva virgen extra.

La música también tendrá su espacio durante el fin de semana, con las actuaciones de Iván Zea y Miranda Cuenca el sábado, mientras que el domingo será el turno de Señor Mirinda. Para el público familiar, la mañana del domingo contará además con la presencia de Peneque El Valiente.

La tradición marinera tendrá igualmente su momento durante la fiesta con una recreación de la tira del copo, en colaboración con el Club de Remo de La Cala del Moral, además de un desayuno marengo.

Más allá de la feria de la plaza Al Ándalus, la Fiesta del Boquerón Victoriano se extenderá a los restaurantes a través de una red formada este año por 57 establecimientos. Todos ellos han preparado un plato específico en torno al producto, con propuestas que van desde recetas tradicionales hasta elaboraciones contemporáneas.

La iniciativa amplía el mapa gastronómico del boquerón más allá de Rincón de la Victoria, con restaurantes participantes de Málaga capital, Madrid, Antequera, Archidona, Estepona, Mijas, Marbella y Vélez-Málaga. Este año se incorpora además por primera vez un establecimiento de Almería, situado en Aguadulce.

Los precios de las elaboraciones oscilan entre 2 y 24 euros, aunque el restaurante de alta cocina René ofrece su propuesta dentro de un menú degustación completo, con un precio de 160 euros.

Una vez concluida la celebración, el Ayuntamiento tiene previsto publicar una nueva edición del recetario del Boquerón Victoriano.

Se editarán 500 ejemplares con las recetas de los restaurantes integrados en la red y también estará disponible en la web de Turismo de Rincón de la Victoria. La publicación se presentará posteriormente en Málaga y Madrid ante profesionales del sector turístico y hostelero.