El pueblo de Málaga que repartirá raciones gratis de su guiso tradicional este fin de semana: habrá música y mercadillos

Sopa de los Siete Ramales de El Burgo. Libro " Fiestas Singulares de la provincia de Málaga"

Con la llegada de finales de febrero y el Día de Andalucía, el calendario festivo malagueño entra en uno de sus momentos más activos, con municipios que rinden homenaje a sus platos más representativos mediante jornadas gastronómicas que combinan degustaciones populares, música, artesanía y turismo rural.

Estas fiestas, muchas de ellas reconocidas por su Singularidad Turística Provincial, se han convertido en un motor cultural y económico para el interior de la provincia. Desde las sopas campesinas hasta los guisos tradicionales elaborados con productos de temporada, cada localidad reivindica su patrimonio culinario.

El pequeño municipio de El Burgo, enclavado en la Sierra de las Nieves, se prepara para celebrar este fin de semana la que está considerada como la cita gastronómica más importante de su calendario: la Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales.

Coincidiendo con el 28 de febrero, Día de Andalucía, esta localidad espera recibir a más de 2.500 visitantes en la vigésimo segunda edición de un evento que gira en torno a un plato humilde nacido del ingenio de los campesinos.

La Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos del interior malagueño.

La Sopa de los Siete Ramales debe su nombre a los siete ingredientes fundamentales que la componen: pan, ajo, patata, tomate, pimiento, espárragos y huevo.

Elaborada tradicionalmente con productos de la tierra, esta receta ha pasado de ser un alimento de subsistencia a convertirse en uno de los símbolos más representativos del municipio.

Los vecinos mantienen viva la tradición degustándo esta receta con cuchara de palo y en un dornillo, una cazuela de madera de olivo o encina que forma parte de la cultura popular local.

La preparación de las miles de raciones que se repartirán gratuitamente entre los asistentes comenzará desde primera hora de la mañana. Los vecinos desmigan el pan manualmente y elaboran el sofrito a fuego lento, respetando el proceso tradicional que garantiza el sabor característico del plato.

El programa incluye también visitas guiadas por el municipio, actuaciones musicales, pandas de verdiales, coros rocieros y un mercadillo de productos locales, muchos de ellos integrados en la marca Sabor a Málaga.

Además, los visitantes podrán aprovechar la ocasión para descubrir el entorno natural del municipio mediante rutas de senderismo por el río Turón y otros parajes de la Sierra de las Nieves.

El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, y la alcaldesa de El Burgo, Mª Dolores Narváez, han presentado una celebración que pone en valor tanto las tradiciones como el producto local.

Ortega ha subrayado la importancia de preservar el recetario malagueño y fomentar su difusión a través de iniciativas como esta y de la marca promocional Sabor a Málaga, que impulsa los productos agroalimentarios de la provincia.