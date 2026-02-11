El bonito rincón de la Costa del Sol donde más ha crecido la población en Málaga: más de 1.800 nuevos vecinos

Las claves nuevo Generado con IA Mijas es el municipio de Málaga que más ha crecido en población en el último año, con 1.802 nuevos vecinos. El municipio ha pasado de 93.302 habitantes en 2024 a 95.104 en 2025, manteniéndose como uno de los destinos residenciales más atractivos de la Costa del Sol. El crecimiento de Mijas se explica por su oferta de vivienda, entorno natural, conexiones y auge del turismo residencial, además de la llegada de población nacional e internacional. Mijas se compone de tres núcleos principales: Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala de Mijas, cada uno con características atractivas tanto para residentes como para visitantes.

La provincia de Málaga sigue sumando habitantes año tras año. Actualmente, hay 1.791.092 vecinos empadronados en los diferentes municipios, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, elaborados a partir del padrón municipal de habitantes del INE a 1 de enero de 2025.

Dentro de este crecimiento, destaca con fuerza un municipio malagueño: Mijas. Según los últimos datos oficiales, es la localidad de la provincia que más población ha ganado en números absolutos en el último año.

Mijas pasa de 93.302 habitantes en 2024 a 95.104 en 2025, lo que supone un incremento aproximado de 1.802 nuevos vecinos en solo doce meses.

Este aumento convierte a Mijas en el municipio malagueño que más crece en términos absolutos en ese periodo, por delante de otros grandes núcleos de la provincia, y refuerza su posición como uno de los destinos residenciales más atractivos.

El crecimiento demográfico no se limita a Mijas. Málaga capital también registra una subida muy notable, pasando de 591.637 a 599.063 habitantes, es decir, 7.426 nuevos empadronados.

En el resto de la franja costera destacan también Estepona, con unos 1.208 habitantes más; Alhaurín de la Torre, que suma alrededor de 1.009 vecinos; y Marbella, que incorpora cerca de 786 nuevos residentes.

Una de las peculiaridades de Mijas es su estructura territorial, articulada en torno a tres grandes núcleos urbanos muy diferenciados:

-Mijas Pueblo , el emblemático pueblo blanco, destaca por su valor patrimonial, sus miradores y su atractivo turístico.

-Las Lagunas de Mijas , el núcleo más poblado del municipio. Su cercanía a Fuengirola explica buena parte del aumento del padrón.

-La Cala de Mijas, en la costa, es uno de los puntos más demandados tanto para residencia habitual como para segunda vivienda.

Mijas combina oferta de vivienda, entorno natural y conexiones con otros puntos clave de la provincia, como Málaga capital, Marbella o Fuengirola.

El auge del turismo residencial, la posibilidad de teletrabajar, la calidad de vida y la llegada de población nacional e internacional explican en buena medida el fuerte crecimiento del padrón.

Mijas Pueblo, con sus calles encaladas, balcones llenos de flores y miradores al Mediterráneo, es uno de los enclaves más visitados de la provincia. El mirador de la muralla, la ermita de la Virgen de la Peña o la plaza de la Constitución forman parte de su imagen más icónica.

En la zona costera, La Cala de Mijas ofrece playas amplias, mientras que Calahonda y otras urbanizaciones completan un municipio diverso y muy extenso. Además, el término municipal cuenta con senderos y zonas naturales en la sierra.