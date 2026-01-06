El pequeño pueblo de Málaga que celebra un Año Jubilar en 2026: así es su basílica con 500 años de historia

El interior de Málaga esconde monumentos con siglos de historia. Es el caso del pequeño pueblo de Cañete la Real, que este 2026 se prepara para vivir un Año Jubilar en conmemoración del quinto centenario de la consagración de la Basílica de San Sebastián.

Este acto tuvo lugar el 20 de enero de 1526 con la celebración en el templo de la primera misa en honor al patrón del municipio a cargo de Alonso García, por aquel entonces Arzobispo de Sevilla. 500 años después, el Año Jubilar se celebra tras ser otorgado por el Papa Francisco y ratificado por el actual pontífice, León XIV.

Así lo explica el párroco de Cañete la Real, Rafael López, e indica que se celebrará hasta el Domingo de Resurrección: el 5 de abril de 2026.

La Basílica de San Sebastián empezó a construirse a finales del siglo XV y atesora un rico patrimonio entre el que destacan las imágenes de Nuestra Señora de Caños Santos Coronada, patrona de Cañete la Real, de la Virgen de los Remedios, que data de principios del siglo XV, de Nuestro Padre Jesús Nazareno o de María Santísima de los Dolores, entre otras.

Además, el templo guarda elementos litúrgicos de gran interés como una pila bautismal del siglo XIII, custodias, capas pluviales, estolas, cálices o copones, según indican desde el Ayuntamiento.

Actos previstos

Para festejar esta celebración se han organizado una serie de actos centrales. Se iniciaron el pasado mes de noviembre con la misa de apertura del Jubileo, oficiada por el Obispo emérito de Málaga, Jesús Catalá.

Interior de la Basílica.

Este 2026 continúan los actos. El 20 de enero a las 7 de la tarde tendrá lugar la misa del centenario, que correrá a cargo del actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué.

Además, el domingo 25 de enero tras la eucaristía de las 11 de la mañana se llevará a cabo una procesión extraordinaria de San Sebastián.

El párroco anima a vecinos del municipio y a peregrinos a “ganar” el Jubileo, para lo que deberán cruzar la Puerta Santa de la parroquia, rezar el credo ante el altar de San Sebastián y cumplir con el sacramento de la confesión un mes antes o un mes después de cruzar la Puerta Santa.

El alcalde de Cañete la Real, Andrés Morón, expresa el apoyo del Ayuntamiento del municipio a la parroquia en la conmemoración de su V centenario y anima a los peregrinos a acudir a la localidad en este Año Jubilar, “una celebración que también es una buena oportunidad para poner en valor el amplio patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico de Cañete la Real".