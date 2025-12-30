El mercadillo navideño junto al mar que no te puedes perder en Málaga: a 10 minutos del centro y abierto todos los días

Las claves nuevo Generado con IA El mercadillo navideño de Muelle Uno en Málaga ofrece casetas de madera, decoración tradicional y puestos de artesanía, moda, joyería y gastronomía. Está situado a solo diez minutos a pie del centro histórico y permanece abierto todos los días de 10:00 a 22:00 horas. El mercado ha sido reconocido entre los mejores de Europa por su ambiente festivo, clima templado y proximidad al mar. El Auditorio Municipal Cortijo de Torres acoge el parque navideño Hielo Azul, con pista de hielo XXL, atracciones infantiles y acceso gratuito al recinto.

Málaga vuelve a vestir de Navidad uno de sus enclaves más emblemáticos: el entorno de Muelle Uno. El popular espacio comercial y de ocio se ha transformado ya en un mercado navideño al aire libre que, año tras año, se consolida como una de las zonas más transitadas.

Su ubicación, a escasos diez minutos a pie del centro histórico, y su apertura diaria lo convierten en uno de los planes preferidos para los malagueños.

El mercadillo se despliega en la explanada de Muelle Uno, junto al Centre Pompidou, recreando un pequeño pueblo navideño compuesto por casetas de madera y decoración tradicional de esta época del año.

Predominan los puestos de artesanía, moda, joyería y decoración navideña, junto a propuestas gastronómicas que permiten disfrutar de dulces típicos y opciones de picoteo.

Muchos de los expositores repiten edición tras edición. Este año, el horario es de 10.00 a 22.00 horas todos los días.

En los últimos años, el mercadillo de Muelle Uno ha sido incluido en varias listas que destacan los mejores mercados navideños de Europa, una distinción que subraya su singularidad: el ambiente festivo tradicional combinado con un clima templado y la cercanía del mar.

Parques navideños

En Málaga capital, otro de los espacios navideños más grandes para toda la familia estará en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, que se transforma en el parque de navidad Hielo Azul.

Esta propuesta combina ocio familiar, gastronomía y una espectacular pista de hielo XXL, "de las más grandes de Andalucía".

A su alrededor, el parque ofrece múltiples atracciones infantiles, incluyendo el popular “Viaje a la Casa de Papá Noel”, el Árbol Mágico y zonas tematizadas pensadas para crear un ambiente navideño inmersivo para los más pequeños.

El acceso al Auditorio Municipal y al propio parque es totalmente gratuito. Las entradas a las distintas actividades pueden comprarse directamente en taquilla, sin necesidad de reserva previa.

En cuanto a precios, la pista de hielo tiene un coste de 9 euros, mientras que el bono de 5 pases asciende a 40 euros.