El pueblo a 30 minutos de Málaga que repartirá 3.000 bocadillos de embutido gratis: habrá un mercadillo y música

Las fiestas gastronómicas son una de las tradiciones más habituales en los pueblos de Málaga, donde se pone en valor las recetas locales y los productos de la tierra. Este fin de semana, es el turno de Colmenar, que repartirá 3.000 bocadillos de embutido y 1.000 litros de mosto.

Su Fiesta del Mosto y la Chacina cumple 25 años y está declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Este pueblo, a media hora de Málaga capital, ofrecerá un mercadillo y todo tipo de actividades el próximo domingo, 30 de noviembre.

El alcalde de Colmenar, José Martín García, ha explicado que habrá 16 expositores de empresas locales en los que se venderán los productos tradicionales de Colmenar, desde las chacinas hasta los quesos, la miel y los dulces artesanos.

La elaboración de las chacinas cuenta con un importante arraigo en Colmenar, que ha dado lugar a que las carnicerías y las industrias cárnicas del municipio sean famosas por su forma tradicional de elaborar embutidos como chorizo, morcilla o salchichón.

A las 11:00 horas tendrá lugar el pasacalles de Maragatas y la apertura del Mercadillo Artesanal en el Camino de Málaga.

De 11:00 a 14:00 horas, el Museo de la Miel celebrará una jornada de puertas abiertas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer sus instalaciones y la tradición apícola de la zona.

A las 11:30 horas se procederá a la inauguración de la escultura conmemorativa del XXV aniversario de la Fiesta del Mosto y de la Chacina, ubicada en la Puerta de la Cooperativa.

A las 12:00 h se leerá el pregón, que estará a cargo del chef Bosco Benítez Ruiz del Pozo, del programa Tierra de Sabores.

Entrega de premios

Seguidamente, se llevará a cabo la entrega de premios, incluida la distinción al establecimiento ganador de la “Ruta de la Tapa”. También tendrá lugar la actuación de la Banda de Música de Colmenar y Riogordo, acompañada de degustaciones y aperitivos típicos.

Durante la jornada, actuarán los grupos de bailes modernos de la Escuela de Zaima, así como la Escuela de Verdiales de Colmenar.

Además, se celebrará el Concurso de chacineros/as de Colmenar y se podrá disfrutar de una exposición de coches clásicos e históricos a cargo del Club Al-Andalus.

También se realizarán varios sorteos de lotes de embutidos, tanto entre los participantes del cuestionario como entre los asistentes al evento.

Y a las 16.30 horas del domingo será el turno del concierto de Álvaro García, en la carpa principal del evento.