El mejor pueblo para vivir en Málaga, según la IA: casas por 80.000 euros a solo 30 minutos de la capital

Encontrar vivienda asequible en la provincia de Málaga puede parecer misión imposible, sobre todo en la Costa del Sol, donde los precios se han disparado en los últimos años. A la hora de buscar otras opciones, la inteligencia artificial ofrece varias ideas a media hora en coche de la capital, con pueblos donde las casas son más baratas.

Según Chat GPT, el mejor pueblo para comprar una casa a media hora de Málaga es Riogordo. El precio medio en este pueblo de la comarca de la Axarquía ronda los 801 euros por metro cuadrado, lo que significa que una vivienda de 100 metros puede costar alrededor de 80.000 euros, muy por debajo de lo que se paga en Málaga capital o en municipios costeros como Torremolinos, Benalmádena o Marbella.

Riogordo se ubica a unos 36 kilómetros de Málaga ciudad, rodeado de olivares y montañas, en pleno corazón de la Axarquía. Con poco más de 2.800 habitantes, conserva el ambiente de los pueblos blancos andaluces.

Su economía sigue estando ligada a la agricultura, especialmente olivos y almendros, aunque el turismo rural y residencial ha ido ganando peso en los últimos años.

El pueblo destaca por su historia y tradiciones. El famoso Paso de Riogordo, una representación teatral de la Pasión de Cristo, es una de las manifestaciones culturales más antiguas y reconocidas de la provincia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Además, su Iglesia de San José, con elementos barrocos y su torre característica, marca el corazón del municipio y sirve como escenario de muchas festividades locales.

El entorno natural del pueblo también destaca especialmente. Las montañas y los olivares que rodean el pueblo ofrecen rutas de senderismo, como la Sierra de Camarolos.

La arquitectura típica, con calles estrechas y casas encaladas, añade un encanto único al lugar, mientras que la gastronomía local deleita con platos tradicionales como migas, chivo al ajillo, potajes y, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra de la comarca.

Este equilibrio entre tradición, naturaleza y servicios básicos convierte al pueblo en una opción atractiva tanto para familias que buscan su primera vivienda como para aquellos que quieren adquirir una propiedad antes de que los precios suban aún más en la zona.