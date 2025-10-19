El pequeño pueblo de Málaga ideal para una escapada: combina buena gastronomía y un gran patrimonio histórico

La provincia de Málaga presume de contar con una historia muy rica, que tiene sus grandes exponentes en los pequeños pueblos de la provincia. Muchos de ellos conservan un gran patrimonio histórico que se combina con una gastronomía reconocida.

En sus pueblos se mantiene viva la esencia de la cocina casera, abundante y a precios asequibles. Todo ello se suma a un patrimonio cultural que pone el broche de oro a una escapada perfecta.

Uno de los municipios del interior de Málaga que destaca por su gastronomía y su historia es Archidona. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1980, su Plaza Ochavada, de estilo barroco y forma octogonal, es uno de los rincones más singulares de Andalucía, y uno de los símbolos de la identidad del municipio.

Junto a la Plaza Ochavada, centro neurálgico del pueblo, rodeada de edificios históricos y bares donde se puede probar la gastronomía local, destaca la Iglesia de la Asunción, del siglo XVI, con una impresionante mezcla de estilos arquitectónicos y un interior que conserva retablos y arte sacro.

Tampoco puede faltar una visita al Convento de las Mercedarias, donde aún se elaboran dulces, además del Arco de la Pastora y las antiguas murallas, vestigios de la historia defensiva del pueblo, perfectos para recorrerlos a pie y disfrutar de vistas panorámicas.

El entorno natural de Archidona es tan atractivo como su casco histórico. La Sierra de Gracia y la Hoz de Marín permiten rutas de senderismo y paseos rodeados de flora y fauna mediterránea. Los miradores naturales, como el Cerro del Marqués, ofrecen vistas privilegiadas del campo malagueño y la sierra circundante.

Dónde comer en Archidona

La tradición culinaria de Archidona es otro de sus grandes atractivos. La porra archidonesa, el chivo lechal al ajillo o al horno, las migas archidonesas y los dulces forman parte del recetario que ha hecho del pueblo un referente gastronómico en la provincia.

Restaurantes como Arxiduna, Mesón San Isidro y Picasso ofrecen raciones generosas a precios asequibles. Muchos de estos locales mantienen la cocina casera y el trato familiar que caracteriza a los establecimientos en los pueblos.

Arxiduna, situado en la histórica Plaza Ochavada, ofrece cocina creativa en cuevas centenarias. Sus croquetas de chuletón, la pastela de salchichón malagueño o sus carnes a la brasa son algunos de los platos más aplaudidos.

Para quienes buscan la esencia de la cocina casera y abundante, el Mesón San Isidro es una apuesta segura. Con menús generosos, carnes a la brasa y pescados, un lugar ideal para comer mucho y bien sin gastar demasiado. Una filosofía similar comparte el Bar Restaurante Picasso, conocido por sus menús económicos.