Este es el pueblo más rico de Málaga: menos de 10.000 habitantes y una de las zonas más exclusivas de Europa

Cada año, la Agencia Tributaria publica la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes, a excepción del País Vasco y de Navarra. En ella se puede ver la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.

Este mes de octubre se han publicado los datos correspondientes a 2023, y uno de los municipios de Málaga vuelve a resaltar entre los más ricos de Andalucía. Se trata de Benahavís, con una renta bruta media de 43.159 euros, lo que supone un aumento respecto al anterior del 8,5%.

A nivel nacional, Benahavís ocupa la posición 56, subiendo respecto al año anterior, cuando se situaba en la 71.

En plena Costa del Sol occidental, Benahavís ha pasado de ser un tranquilo pueblo de interior a convertirse en sinónimo de lujo y exclusividad. Con menos de 10.000 habitantes censados, cuenta con una oferta inmobiliaria de altísima gama.

Benahavís está situado a tan solo 7 kilómetros de la costa y a 15 minutos de Marbella, pero conserva el encanto de un típico pueblo andaluz de montaña, con casas blancas, calles estrechas y ambiente tranquilo.

A esta riqueza media contribuye la elevada proporción de residentes extranjeros —más del 60 % del censo—, muchos de ellos jubilados o empresarios de países del norte de Europa que han elegido Benahavís como segunda residencia.

Urbanización exclusiva

El verdadero motor de este salto cualitativo se llama La Zagaleta, una de las urbanizaciones más exclusivas de Europa. Situada entre Benahavís y Marbella, ocupa unas 900 hectáreas de bosque mediterráneo, antiguamente coto privado de caza de Adnan Khashoggi, un magnate saudí. A principios de los 90 se transformó en un macrocomplejo residencial privado orientado al lujo extremo.

Hoy, La Zagaleta es sinónimo de privacidad y seguridad. Solo los propietarios y sus invitados pueden acceder a sus instalaciones, que incluyen dos campos de golf privados, club hípico, helipuerto y un club social con restaurante gourmet.

Las mansiones se venden por varios millones de euros, algunas superando los 20 o 30 millones. Todas tienen amplias parcelas, vistas espectaculares al mar, al Peñón de Gibraltar y, en días despejados, a la costa africana.

Aunque La Zagaleta es la más conocida, no es la única. Otras urbanizaciones de alto nivel, como El Madroñal, La Quinta o Monte Halcones, también se encuentran en el término municipal de Benahavís, consolidando la imagen de “paraíso residencial” del municipio.