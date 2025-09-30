El pueblo de Málaga donde nació la cantante Ana Mena: conocido por su cuidado casco antiguo y sus playas

Ana Mena (1997) inició su carrera artística siendo apenas una niña, con apariciones en programas de televisión como Menuda Noche o My Camp Rock. Años más tarde, la cantante malagueña dio el salto al pop, convirtiéndose en una de las voces jóvenes con mayor proyección tanto en España como en Italia.

Su éxito internacional no ha borrado el vínculo con su tierra natal. Mena pasa largas estancias en la Costa del Sol, donde reside su familia, y mantiene una estrecha relación con Estepona, la ciudad que la vio nacer y donde hoy es considerada una vecina ilustre.

Mientras tanto, Estepona se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento. El municipio ha sabido conjugar su desarrollo con la conservación de la identidad andaluza, muy presente en un casco histórico que se ha convertido en uno de sus principales reclamos.

Conocido como "El jardín de la Costa del Sol" sus calles peatonales llenas de macetas de colores, fachadas blancas y arte urbano dan forma a un centro histórico peatonal que se ha convertido en uno de los más cuidados de Andalucía. La Ruta de los Murales es una forma diferente de recorrer el pueblo: más de 60 pinturas de gran formato decoran edificios enteros, convirtiendo el paseo en una galería al aire libre.

A pocos metros del casco viejo, el paseo marítimo y las playas urbanas como La Rada o El Cristo invitan al baño o a comer pescado frito en uno de sus chiringuitos. Además, Estepona cuenta con uno de los pocos jardines botánicos-orquidearios de Europa, el Orquidario de Estepona, con más de 5.000 plantas y una cúpula de vidrio que ya es símbolo de la ciudad.

La Necrópolis Prehistórica de Corominas cuenta con espacio de interpretación bajo el túmulo, recreando la arquitectura funeraria megalítica. En él se recrean, junto a otros restos, los cinco dólmenes de Estepona, de unos 5.000 años de antigüedad.

Los amantes de la historia natural pueden disfrutar en Estepona del Museo Paleontológico, con réplicas de dinosaurios, fósiles y hallazgos del Plioceno. También cuenta con el Museo Arqueológico, que se ubica en la Casa del Aljibe y que cuenta con 4 salas dedicadas a una época histórica diferente.

Para los amantes del deporte y la naturaleza, Sierra Bermeja ofrece rutas de senderismo con vistas al mar, una oferta que se complementa con el puerto deportivo, ideal para excursiones en barco.

Una de las celebraciones más destacadas del municipio de Estepona es la que tiene lugar con motivo de la celebración de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. El municipio organiza una procesión marítima con olor a incienso, flores, sal y mar, en la que se rinde homenaje a la Patrona de Estepona y de los pescadores. A ella acude una multitud de turistas y esteponeros que suelen esperar a la Virgen en la orilla, donde decenas de barcos engalanados para la ocasión la reciben para acompañarla por el mar entre vítores y sirenas.

Fiestas

El día 15 de mayo se celebra la tradicional procesión en honor del Patrón de Estepona, San Isidro Labrador, en la que desfilan multitud de personas ataviadas con el típico traje campero, acompañando al Santo en su recorrido por las típicas calles esteponeras, engalanadas para la ocasión.

Destacan además la Feria y Fiestas Mayores, en Julio; la de San Juan en junio, que tiene su eje central en la quema de los júas; así como la de la Virgen de Los Remedios en agosto.

El municipio de Estepona acoge además la Semana de Cine Fantástico y de Terror de la Costa del Sol en septiembre. Su programación incluye proyecciones, conferencias, talleres y exhibiciones, entre otras actividades.