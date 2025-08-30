La playa secreta de Málaga ideal para despedir el verano: "Aguas turquesas y unas vistas espectaculares"

Málaga está repleta de paisajes y playas con un toque paradisíaco. Playas como La Malagueta o La Misericordia atraen cada año a turistas de todo el mundo. Sin embargo, no todas las playas de Málaga son tan conocidas, algunas escondidas en lugares que prácticamente nadie visita.

Es el caso de la Cala del Pino, en Nerja. Este espectacular rincón de la Axarquía se encuentra a tan solo 6 kilómetros al este de Nerja, una de las ciudades más turísticas de toda Málaga.

La costa malagueña se extiende a lo largo de 175 kilómetros de longitud, y en ella se localizan algunas playas tan extraordinarias como la de la Cala del Pino. Sus 350 metros de longitud y sus 10 metros de ancho son ideales para relajarse y aislarse del bullicio de la ciudad.

Lo que verdaderamente hace especial a este pequeño rincón de Nerja son sus aguas mansas y de un color turquesa bastante característico. Además, sus vistas ofrecen una panorámica espectacular para tomar cualquier foto, por ejemplo una del atardecer.

Detrás de una pequeña ladera, algo característico de las playas de Nerja. Esta pequeña cala tiene un difícil acceso al encontrarse en un accidentado paisaje de pinos y chumberas. Por lo tanto, el acceso debe realizarse a pie, teniendo unos caminos bastante empinados, algo a tener en cuenta cuando se viaje con niños.

Otro inconveniente es la vigilancia, ya que esta playa, al ser tan pequeña en dimensiones, no hace falta que tenga vigilancia, con lo cual, hay que tener un cuidado especial a la hora de bañarse.

Todo no iba a ser malo, el grado de ocupación de esta playa suele ser bastante bajo, por lo que la tranquilidad está más que asegurada. Además, esta playa es perfecta para hacer el típico plan de “pasar todo el día en la playa”, algo más que típico de cualquier malagueño.

¿Y cómo se llega a la Cala del Pino? Aunque el acceso sea complicado a pie, hay dos rutas para llegar a esta playa. La primera es desde Nerja centro. Hay que tomar la salida en dirección norte hacia N-340 hasta que se encuentra la señalización hacia la cala.

La segunda hay que ir por Guerrera Stachan hacia la A-7, posteriormente tomar la salida 295 y continuar por la N-340 hasta que, nuevamente, se encuentre la señalización hacia el destino al que queremos ir, en este caso la Cala del Pino.

La Cala del Pino es uno de esos tesoros escondidos de la Costa del Sol que combina naturaleza, tranquilidad y belleza en estado puro. Un rincón perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio de las playas más concurridas y disfrutar de un entorno único.

Eso sí, es importante ir preparado para el acceso algo complicado y, sobre todo, para mantener el espacio limpio y cuidado, preservando así este paraíso natural que hace de Málaga un destino único en el mundo.