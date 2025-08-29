El pueblo de Málaga más barato para vivir, según la IA: "Cercanía entre vecinos y contacto con la naturaleza"

El precio de la vivienda sigue disparado en Málaga y en la Costa del Sol. Al buscar opciones más asequibles, algunas zonas del interior de la provincia aún ofrecen precios más bajos: si le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es el mejor pueblo para vivir en la provincia, tiene un veredicto claro.

Según Chat GPT, Teba se sitúa como el pueblo más barato de Málaga para comprar una casa, con un precio medio de 533 euros por metro cuadrado. "No solo destaca por sus precios bajos, sino también por su riqueza histórica y cultural", apunta.

Destaca su imponente castillo árabe, que corona el municipio desde lo alto de una colina y es uno de sus principales atractivos turísticos. "El pueblo respira tradición y mantiene un estilo de vida marcado por la calma, el contacto con la naturaleza y la cercanía entre vecinos", asegura la IA.

La historia de Teba se remonta a tiempos prehistóricos, con evidencias de ocupación desde el Paleolítico. Durante la época romana, fue conocida como Attegua y desempeñó un papel estratégico en la región. Posteriormente, bajo dominio musulmán, se construyó el castillo de la Estrella, que aún se erige como símbolo del municipio.

En 1330, Teba fue escenario de una importante batalla durante la Reconquista, donde el caballero escocés Sir James Douglas perdió la vida. Este evento es conmemorado anualmente en las Jornadas Escocesas, también conocidas como Douglas' Days, que incluyen recreaciones históricas, música celta y gastronomía típica.

La arquitectura de Teba refleja su rica historia, con casas blancas de estilo andaluz, palacetes y monumentos como la iglesia barroca de la Santa Cruz. Su economía se basa en la agricultura, especialmente en el cultivo de olivos y cereales, y en la ganadería, destacando la cría de porcino.

El municipio es ideal para actividades al aire libre como el senderismo, la escalada y el parapente. Cuenta con una de las pistas de vuelo libre más grandes de Europa, y su proximidad al embalse del Guadalhorce y al Caminito del Rey ofrece oportunidades para la pesca y el turismo de aventura.

Aunque Teba encabeza el ranking, no es la única opción económica de la provincia, según la IA. Localidades como Villanueva de Algaidas (547 €/m²), Sierra de Yeguas (562 €/m²) o Alameda (591 €/m²) también ofrecen precios muy por debajo de la media provincial.