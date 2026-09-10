El nuevo Unicaja se pone a prueba en su primer test serio de pretemporada

Los jugadores del Unicaja durante un entrenamiento UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo

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Las claves Generado con IA Unicaja se enfrenta a su primer test serio de pretemporada ante La Laguna Tenerife en el XV Torneo Costa del Sol. El entrenador Txus Vidorreta podrá contar con casi toda la plantilla tras recuperar efectivos, aunque sigue sin Yannick Nzosa y Tayler Kalinoski. El partido supone un reencuentro especial para Vidorreta, que dirigió varias temporadas al equipo rival. Tenerife inicia una nueva etapa con Jaka Lakovic en el banquillo, manteniendo la base del equipo de anteriores campañas.

La pretemporada del Unicaja entra este jueves en una nueva dimensión. El conjunto malagueño afronta el XV Torneo Costa del Sol con su primer test de verdadero nivel ante un rival de la Liga Endesa: La Laguna Tenerife.

El encuentro, que se disputará a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria, permitirá a Txus Vidorreta medir por primera vez a su nuevo equipo ante uno de los conjuntos con los que previsiblemente volverá a encontrarse durante la temporada en la pelea por los objetivos importantes.

Tras dos partidos con poca exigencia en pretemporada, el Unicaja afronta ahora una prueba mucho más exigente. El duelo ante Tenerife servirá para testear a los cajistas.

Los ojos estarán puestos sin duda en Ignas Brazdeikis, que ha dejado muy buenas sensaciones en los dos primeros duelos del Unicaja este verano.

El técnico del Unicaja se reencontrará con La Laguna Tenerife, club al que dirigió durante varias temporadas y con el que protagonizó algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria.

Será, por tanto, un partido especial para el entrenador, como él mismo reconoció en la previa del duelo.

Una semana de trabajo con casi toda la plantilla

Una de las principales novedades respecto a los partidos anteriores es que Vidorreta ha podido trabajar durante toda la semana con todos sus jugadores sanos.

Después de las ausencias provocadas por la Ventana FIBA, el técnico ha tenido más efectivos a su disposición para seguir desarrollando los conceptos que pretende implantar en su primer año al frente del Unicaja.

Eso permitirá que el equipo dé un paso más en su preparación y que algunos de los nuevos fichajes afiancen automatismos con sus compañeros.

La pretemporada está todavía en una fase temprana, pero el partido ante Tenerife ofrecerá una fotografía mucho más fiable del punto en el que se encuentra actualmente el conjunto malagueño.

No obstante, Vidorreta no podrá contar con todos sus efectivos. Yannick Nzosa continúa de baja por su lesión de larga duración, mientras que Tayler Kalinoski sigue sin entrenarse con el resto de la plantilla.

El estadounidense todavía no ha podido incorporarse al trabajo colectivo, por lo que será otra ausencia para el compromiso del Torneo Costa del Sol y su estado de salud es una incógnita. Sin duda, es una baja sensible.

Primer rival de Liga Endesa

La Laguna Tenerife llega al torneo con más rodaje competitivo. Ha disputado dos partidos de pretemporada ante rivales ACB, Gran Canaria y Casademont Zaragoza.

La diferencia de preparación convierte el duelo en una buena oportunidad para Vidorreta. No tanto por el resultado, sino por la posibilidad de observar cómo responde su equipo ante las primeras dificultades reales de la pretemporada.

Una nueva etapa en Tenerife

Enfrente estará un Tenerife que también estrena proyecto en el banquillo. Jaka Lakovic ha tomado las riendas del conjunto canario para iniciar una nueva etapa después de la salida de Vidorreta.

El esloveno afronta su primer curso al frente del equipo insular con la intención de mantener a Tenerife entre los equipos competitivos de la Liga Endesa.

El cambio de entrenador no ha supuesto, sin embargo, una revolución en la plantilla. El conjunto canario mantiene buena parte de su estructura y ha introducido pocas variaciones.

Mientras, Vidorreta está construyendo un equipo con nuevas piezas y nuevas ideas, Lakovic dispone de un bloque con bastantes mecanismos adquiridos de temporadas anteriores.

El XV Torneo Costa del Sol servirá así como punto de encuentro entre dos proyectos que parten con objetivos ambiciosos.

Unicaja y Tenerife se verán las caras este jueves en el Pabellón Rubén Ruzafa del Rincón de la Victoria, en un partido que comenzará a las 20:00 horas.

Una buena oportunidad para ver por dónde respira el nuevo Unicaja.