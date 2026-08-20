Cameron Hunt llega al Unicaja de Málaga con máxima ambición: "Vengo a competir por todo"

Las claves

Las claves Generado con IA Cameron Hunt ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja de Málaga para las próximas dos temporadas. El escolta estadounidense llega procedente del Joventut y busca estabilidad tras pasar solo una temporada en sus anteriores equipos españoles. Hunt destaca la ambición del proyecto malagueño y afirma que viene a competir por todos los títulos: Copa, ACB y BCL. El entrenador Txus Vidorreta le ha encomendado ser creador de juego y aportar tanto en ataque como en defensa.

Cameron Hunt ya se ha puesto el verde del Unicaja y lo ha hecho dejando claro desde el primer día cuál es su objetivo: ganarlo todo.

El escolta estadounidense, presentado este jueves como nuevo jugador del conjunto malagueño para las dos próximas temporadas, llega a Málaga atraído por un proyecto que define como “muy ambicioso” y con la intención de encontrar la estabilidad que le ha faltado en sus últimos destinos.

"Es una gran oportunidad fichar por uno de los mejores clubes de España", ha afirmado Hunt, que no ha ocultado sus expectativas para su nueva etapa. "Vengo a competir por todo: la Copa, ACB, BCL", ha señalado.

El estadounidense, que aterriza procedente del Joventut, afrontará su tercera experiencia en el baloncesto español después de haber pasado también por el Baxi Manresa.

En ambos casos permaneció únicamente una temporada, por lo que su contrato de dos años con el Unicaja supone también una apuesta por la continuidad.

"Soy un jugador ambicioso y me gusta estar en un club que aspire a grandes cosas, como ha hecho este en estos años", ha explicado.

Un rival que ahora será compañero

Hunt conoce bien al que será su nuevo vestuario. La pasada temporada se enfrentó en numerosas ocasiones al Unicaja y ahora cambia de lado para compartir equipo con jugadores a los que ya conoce de la competición.

"El año pasado jugamos muchas veces contra el Unicaja. Conozco mucho a los jugadores que ya estaban", ha relatado.

Según ha indicado, sus nuevos compañeros le han recibido con un mensaje claro: que disfrute, ayude al equipo a ganar y continúe creciendo como jugador.

Y la bienvenida, por ahora, no ha podido ser mejor. "Son muy buenos compañeros, tengo sol y me han recibido con los brazos abiertos", ha bromeado el escolta.

El nuevo jugador cajista considera que uno de los principales atractivos del Unicaja es su cultura competitiva y ganadora. Hunt asegura que ya ha formado parte de equipos acostumbrados a ganar y que esa experiencia puede ayudarle a dar otro paso en su carrera.

"He estado antes en plantillas con el hábito de ganar y eso me viene muy bien para el futuro. Vengo a un sitio donde hay una cultura de ganar, todo cuadra fenomenal", ha destacado.

En Málaga espera, además, seguir creciendo rodeado de jugadores con experiencia y exigencia en el día a día. "Puedo seguir mejorando y madurando con el espejo de estos jugadores que me voy a encontrar aquí, gente muy profesional y detallosa en el día a día", ha añadido.

Hunt también desveló qué espera de él su nuevo entrenador, Txus Vidorreta. El técnico quiere que el estadounidense tenga un papel importante en la construcción del juego y que no limite su aportación a la anotación.

"Me ha pedido que debo ser un creador de juego, uno de los manejadores del equipo, y poner presión en defensa cuando toque defender", ha precisado.