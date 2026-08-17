El Unicaja refuerza su juego exterior con el alero lituano Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL

Simonas Lukosius recoge el MVP de la Final Four de la BCL 2026 BCL

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Las claves Generado con IA El Unicaja ha fichado al alero lituano-germano Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL, cedido por el Dubai Basketball. Lukosius destacó la pasada temporada en el Rytas Vilnius, logrando 23 puntos y siete triples en la final contra el AEK de Atenas. El jugador, de 24 años y 2 metros, ha jugado en Alemania, la NCAA estadounidense y la selección alemana antes de regresar a Europa. Con este fichaje, el Unicaja suma seis nuevas incorporaciones y contará con catorce jugadores en plantilla para la próxima temporada.

Unicaja Baloncesto ha alcanzado a un acuerdo para la incorporación del joven alero lituano-germano Simonas Lukosius (24 años, 2,00 metros), que llega en calidad de cedido por el Dubai Basketball.

El lituano llegó a las filas de Dubai este verano precisamente por su gran temporada pasada en el Rytas Vilnius, con el que heredó el trono de la BCL que cedió el Unicaja.

Fue el MVP de la final contra el AEK de Atenas con 23 puntos y siete triples que propiciaron la remontada del equipo lituano.

Lukosius nació en Kaunas -tiene también nacionalidad alemana y juega en la selección germana- y en su carrera ha hecho un viaje de ida y vuelta a su país.

Se formó en su país hasta que con 17 años se fue a Alemania, debutando en la Bundesliga en la temporada 2020-2021 con el Telekom Baskets Bonn antes de marcharse a hacer las américas.

El escaparate de la NCAA lo captó para jugar en las universidades Butler y Cincinnati, donde permaneció hasta 2025 antes de regresar a Europa, al Rytas Vilnius de su país natal para coronarse en la BCL.

En la entidad cajista coincidirá con otro exterior lituano, Ignas Brazdeikis, el segundo fichaje de esta temporada en Los Guindos.

Con la llegada de Lukosius Unicaja presentará seis caras nuevas el próximo curso además de la de Txus Vidorreta en el banquillo.

Hasta ahora, la plantilla malagueña está compuesta por catorce jugadores, una aspiración de la dirección deportiva y el presidente Antonio Jesús López Nieto tras una temporada como la pasada marcada por las lesiones.