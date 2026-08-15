Perry se harta de las críticas a la nueva camiseta del Unicaja: “¿Podemos, por favor, dejar la negatividad?”

Kendrick Perry durante el Río Breogán vs. Unicaja de la Liga Endesa. acb Photo / Carlos Castro

Las claves

Las claves Generado con IA Kendrick Perry pide a los aficionados del Unicaja dejar la negatividad en redes sociales y apoyar al equipo. El jugador destaca la importancia de celebrar el 50 aniversario del club y valorar su historia. Perry solicita respaldo y gratitud de la afición durante toda la temporada, sin importar los resultados. El mensaje de Perry surge antes de una temporada simbólica para el Unicaja tras un año complicado.

Kendrick Perry ha alzado la voz ante el ambiente que, a su juicio, se está generando en redes sociales alrededor del Unicaja. El jugador cajista ha publicado un mensaje en X en el que pide a los aficionados que aparquen la negatividad y afronten con ilusión una temporada especialmente significativa para el club, que celebra su 50 aniversario.

"¿Podemos, por favor, dejar la negatividad?", comienza Perry en su mensaje. El base estadounidense reconoce que las redes sociales permiten a todo el mundo expresar su opinión, pero cuestiona que el tono que rodea habitualmente al equipo sea siempre crítico.

"Entiendo que en las redes sociales todo el mundo tiene una plataforma y siente que tiene derecho a opinar, pero ¿por qué siempre tan negativo?", plantea el jugador del Unicaja, que propone cambiar el enfoque coincidiendo con una fecha histórica para la entidad malagueña.

Perry apela directamente a la historia del club y a la necesidad de valorar el camino recorrido durante estas cinco décadas. "¿Qué tal si intentamos celebrar los 50 años y apreciar la historia de este club?", señala.

El estadounidense asegura además que llevaba tiempo conteniéndose antes de publicar este mensaje. "He guardado silencio durante un tiempo, pero es agotador entrar aquí y ver a los ‘aficionados’ teniendo siempre un problema con todo", afirma Perry, que incluso lanza una pregunta al entorno cajista: "¿De verdad queréis entrar en este 50 aniversario con tan mala energía?".

Unicaja Twitter...can we PLEASE stop with the negativity??...I get it. On social media everyone has a platform and feels like they're entitled to an opinion, but why always so negative?...how about we try clebrating 50 years and appreciate the history of this club instead... — Kendrick Perry (@kendrick3perry) August 15, 2026

“Que nos apoyéis pase lo que pase”

El mensaje del jugador va más allá de una crítica puntual al ambiente en redes. Perry reclama unidad y respaldo durante toda la temporada, independientemente de los resultados o de las circunstancias.

"Lo único que pido de cara a esta temporada es un abrumador sentimiento de apoyo y gratitud", escribe el jugador, que insiste en que el equipo necesitará sentir el respaldo de su afición tanto en los buenos como en los malos momentos.

"En los buenos momentos, en los malos momentos, no importa cómo sean las camisetas... sabed que intentaremos hacerlo lo mejor posible, como siempre, y esperamos contar con vosotros para que nos respaldéis", concluye.

Las palabras de Perry llegan en la antesala de una temporada cargada de simbolismo para el Unicaja. El club afrontará su 50 aniversario con el objetivo de recuperar la línea competitiva tras el fiasco de la última temporada.

Perry, una de las referencias del vestuario, ha decidido enviar un mensaje claro a su entorno: menos negatividad y más apoyo para afrontar el curso.