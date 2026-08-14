Así es la nueva camiseta del Unicaja para la temporada 26-27: cuánto cuesta y dónde se puede comprar

Camiseta del juego del Unicaja de Málaga para la temporada 2026-2027. Unicaja

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja presenta su nueva camiseta para la temporada 2026-27, con un diseño en verde y morado y detalles blancos. El diseño incorpora líneas asimétricas y una trama que simboliza la espuma del Mar Mediterráneo. La equipación, fabricada en poliéster reciclado, sigue siendo elaborada por Joma, sponsor técnico por octavo año consecutivo. La camiseta está disponible en tiendas oficiales y online, con un precio de 65,90€ para la de juego y 52,90€ el set de bebé.

La afición del Unicaja ya conoce cómo será la camiseta que luzca el equipo durante la temporada 2026-27. La presentación de la nueva zamarra siempre es uno de los momentos más esperados del verano y el club de Los Guindos ya ha desvelado el secreto.

Sin abandonar el verde y morado, el diseño es una apuesta diferente a la de años anteriores. Sobre el fondo verde se dibujan líneas moradas de una forma asimétrica dejando la zona más frontal libre para el logo del patrocinio. "El diseño apuesta por una composición dinámica de franjas que aparecen, desaparecen y vuelven a surgir a lo largo de la camiseta y los pantalones", explica el club.

Los detalles blancos en el cuello y las sisas sirven para enmarcar la camiseta y también el pantalón.

Otra de las características de esta nueva equipación es "una trama que simboliza la espuma característica de las olas del Mar Mediterráneo que queda en la orilla de las costas malagueñas".

Joma continúa siendo el sponsor técnico del equipo malagueño por octava temporada consecutiva. Desde el club explican que "la ropa que los jugadores y jugadoras de todas las categorías del club está fabricada en 100% poliéster reciclado obtenido a partir de botellas de plástico PET".

El modelo encargado de presentar esta nueva camiseta ha sido Kendrick Perry, uno de los capitanes del conjunto cajista.

Será la camiseta que luzca el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta, al que todavía le queda algún fichaje que realizar para emprender la nueva etapa.

Camiseta del juego del Unicaja de Málaga para la temporada 2026-2027. Unicaja

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA CAMISETA DEL UNICAJA?

Los productos ya están a la venta en las tiendas oficiales de Los Guindos y Plaza de la Marina y en la Tienda Online.

Las camisetas de juego tienen un precio de 65,90€, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90€.

También está disponible ya el set de bebé (camiseta, pantalón y calcetines) por 52,90 €.