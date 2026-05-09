Durarte raja y después recula tras entrar en el segundo mejor quinteto de la BCL

Las claves

Las claves Generado con IA Chris Duarte fue incluido en el segundo mejor quinteto de la Basketball Champions League tras quedar descartado para la semifinal contra el AEK de Atenas. El jugador dominicano publicó un mensaje crítico en redes sociales tras recibir el reconocimiento, pero luego lo eliminó y pidió disculpas por su reacción impulsiva. La esposa de Duarte también se pronunció en redes sociales destacando el logro de su marido pese a su limitada participación en minutos de juego. Duarte tendrá la oportunidad de redimirse en el partido por el tercer y cuarto puesto ante La Laguna Tenerife y en el playoff por el título con el Unicaja.

Hay caso Chris Duarte. Y a ver cuánto dura. El dominicano recogió cable después de un mensaje explosivo en sus redes sociales después de ser incluido en el segundo mejor quinteto de la BCL, precisamente cuando Ibon Navarro lo dejó fuera de la convocatoria para la semifinal contra el AEK de Atenas.

Por orden. Primero fue uno de los descartes para el partido contra el conjunto griego en la tarde del jueves. Después, este viernes acudió a la gala de premios de la BCL en el Teatro Zorrilla de Badalona, donde conoció que formaba parte del segundo mejor quinteto de la competición. Tras eso, se explayó en su perfil de Instagram para después, a través del mismo canal, matizó su texto.

Primero, se desahogó, con su esposa secundándole. "Hay un Dios ahí arriba que sabe reconocer a sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Sinceramente, este reconocimiento de hoy no me lo esperaba. Por toda la mierda que he pasado este año. Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y mi carrera. Yo estoy con Dios y él nunca me dejará solo.

Este reconocimiento viene aun no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente. Imagínate cuando corte la la toca que lo tiene atado. Yo nací para hacer historia y si yo estoy con Dios, quién contra mí".

Mensaje del escolta del Unicaja, Chris Duarte en sus redes sociales.

Este era el primer mensaje de Chris Duarte en su perfil de Instagram, antes de eliminarlo. Cuando se desató la polémica, el dominicano eliminó el comentario anterior y trató de quitarle fuego a la vivienda.

A su vez, la esposa del dominicano también dejó un mensaje en las redes sociales a propósito del premio: "lo que puede hacer con diez minutos de juego".

El segundo mejor quinteto de la BCL EEM

Duarte se dirigió a toda la familia cajista. "Hoy temprano dejé que mi frustración se apoderara de mí. Y asumo toda la responsabilidad por eso. Me apasiona mucho este juego y ser mejor jugador y compañero de equipo que puedo ser, pero esa presión se expresó de una manera equivocada y por eso lo siento", continuó el jugador.

Duarte recula y deja este mensaje en las redes. BCL

Convenza o no, está claro que puede haber caso Duarte para rato. La primera oportunidad de desquitarse la tiene este sábado en el partido del tercer y cuarto puesto contra La Laguna Tenerife. Después tiene por delante un camino para intentar guiar al Unicaja al playoff por el título.