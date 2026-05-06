Unicaja: la Final Four de la BCL, en abierto

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja se enfrenta al AEK de Atenas en la semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League este jueves 7 de mayo a las 21:00 en el Olímpic de Badalona. El equipo malagueño busca el pase a la final de la BCL y su tercer título consecutivo en la competición. El partido será retransmitido en abierto por Teledeporte, Andalucía TV y DAZN, permitiendo a los aficionados seguir el encuentro en televisión. AEK de Atenas llega a la cita tras eliminar al Joventut de Badalona y solo ha perdido dos partidos durante el torneo.

El Unicaja comenzará su andadura en la Final Four de la BCL enfrentándose este jueves 7 de mayo en el Olímpic de Badalona a un viejo conocido: el AEK Atenas. Los malagueños, en busca de un pase a la final de la competición ante un rival con el que protagonizó una idéntica batalla el curso anterior y que buscará redimirse.

El Unicaja afronta la que es su cuarta participación consecutiva en la fase final de la competición con vistas a levantar, por tercer año seguido, el trofeo de campeón. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil, ya que en primer lugar hay un duro rival al que los de Ibon Navarro deberán superar. El choque será retransmitido por Teledeporte, Andalucía TV y DAZN).

Este duelo se trata de una reedición del que ya disputaron ambos conjuntos el curso anterior en idénticas circunstancias. En aquella ocasión, tanto el Unicaja como el AEK Atenas buscaban su pase para la final en una Final Four en la que los griegos eran los anfitriones.

El rival

El AEK de Atenas es uno de los equipos más físicos de la competición, que fue capaz de tumbar en los cuartos de final al Joventut de Badalona, que aspiraba a conquistar el título en su casa.

Los griegos sólo han perdido dos partidos en su camino a la cita de Badalona.

Fecha y hora del Unicaja vs. AEK de Atenas de la Final Four de la BCL

El duelo entre el Unicaja y el AEK de Atenas por una plaza en la final se disputa este jueves 7 de mayo de 2026 a las 21:00 horas en el Olimpic de Badalona.

Dónde ver el partido Unicaja vs. AEK de Atenas de la Final Four de la BCL

El partido de este jueves se podrá ver en las diferentes canales de televisión. Teledeporte, Andalucía TV y DAZN serán los encargados de ofrecer la semifinal.

Por tanto, los seguidores cajistas tendrán la oportunidad de seguir el partido de su equipo en abierto en televisión.

Dónde seguir online el Unicaja vs. AEK de Atenas de la Final Four de la BCL

Podrás seguir el minuto a minuto del partido del conjunto cajista a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro en Badalona.