Final Four de la BCL: El Unicaja, a por su undécimo título en horas bajas

Las claves

Las claves Generado con IA El Unicaja disputará en Badalona su cuarta Final Four consecutiva de la Basketball Champions League, buscando su tercer título. El equipo malagueño llega a la cita con numerosas bajas y jugadores clave como Kravish, Pérez y Djedovic afectados por lesiones. Los nuevos fichajes no han logrado un impacto determinante y el equipo atraviesa dificultades en la ACB, luchando por asegurar su puesto en los playoffs. El Unicaja se enfrentará al AEK de Atenas, que busca revancha tras ser eliminado por los malagueños la pasada temporada.

Es paradójico decir de un equipo que está a dos partidos de conquistar un título que está en horas bajas. Pero ese es el listón que ha puesto el Unicaja por todo lo sembrado en las tres últimas temporadas. El jueves afrontará en Badalona su cuarta Final Four de la Basketball Champions League consecutiva, en la que buscará su tercer entorchado. El rival será el AEK de Atenas, que espera a los Ibon Navarro con ganas de revancha tras la eliminación en la misma ronda la temporada pasada en Belgrado. Y a la ciudad catalana no llega la plantilla cajista en las mejores condiciones.

Aunque el transitar por la BCL fue plácido, con sólo un punto de tensión tras la derrota en Badalona contra el Joventut en el Round 16 solventada en el partido en el Carpena con victoria y basketaverage a favor, en la ACB está habiendo incluso momentos de tortura, también de surrealismo, que están poniendo complicado el playoff. Las lesiones están siendo el gran lastre de la temporada. Y la mayoría de fichajes no han terminado de entrar en el equipo como ocurrió en los años anteriores.

El playoff, en el alambre

El Unicaja es ahora mismo octavo en la clasificación empatado a victorias y derrotas con Surne Bilbao Basket. Lo de Ibon Navarro tienen un partido menos, porque tiene que jugar la segunda parte contra el Joventut de Badalona después del bochorno del pasado sábado en el Olímpic, sede de la Final Four. Pero ese partido lo iba perdiendo por 20 puntos al descanso.

En la liga regular acumula una serie de batacazos que torcieron el gesto de la afición. No se olvida la derrota en Granada con una actitud lejos de la necesaria para competir en el primer nivel. Pero también hizo pupa la última en el Carpena contra Gran Canaria. La primera parte jugada el pasado sábado en Badalona enciende todavía más las alarmas.

Si un equipo no es consistente en la liga regular, en el día a día, lo suele pagar después en otros escenarios. Aunque en la BCL se ha vuelto a colar en la Final Four.

Lesiones de hombres clave

La temporada está trufada de lesiones de los jugadores cajistas y también muchas molestias que impiden a Ibon Navarro tirar de todo el catálogo que tiene en su plantilla.

Especialmente dolorosas fueron las de David Kravish y Tyson Pérez, dos de los 'veteranos' del equipo que marcan el estilo que imprimió Ibon Navarro desde su llegada. El pívot de Illinois se ha perdido prácticamente toda la temporada y ha reaparecido en los últimos dos partidos. Llega a la cita de Badalona sin rodaje, pero puede ser un jugador muy útil para Ibon Navarro.

Otro de los jugadores cajistas que se está perdiendo demasiados partidos es Killian Tillie. El alero francés es uno de los jugadores capaces de marcar diferencias cuando tiene la inspiración de su lado.

Uno de los últimos en caer ha sido Nihad Djedovic, que no estará en la cita de Badalona. Es uno de los hombres que lleva el timón en el vestuario. Es el jugador más experimentado de la plantilla. Y además de veteranía aporta versatilidad al play book de Ibon Navarro.

Fichajes sin encaje

Audige, Webb III, Cobbs, Sulejmanovic, Rubit y Duarte. De estos nombres no sale ninguno que esté siendo determinante a lo largo de la temporada. Algunos, como Webb III o Sulejmanovic están teniendo algo de regularidad, pero ninguno alcanza el papel de jugador que trascienda.

Ni Chris Duarte. El dominicano estaba llamado a ser el jugador franquicia de este equipo, pero es un jugador que necesita más protagonismo. Pero en el librillo de Ibon Navarro no hay hueco para jugadores que jueguen treinta minutos y tiren todo lo tirable y lo no tirable. En Badalona tiene la oportunidad de dejar clavada una pica en Málaga con la camiseta verde y morada.

Otro fichaje que no funcionó fue del Castañeda. Hubo que cederlo.

Sin ninguna duda, no es la orquesta perfectamente afinada que construyó Ibon Navarro en sus tres primeras temporadas en Málaga, donde todo el que llegó cayó de pie. En esta renovación del proyecto, a pesar de estar cumpliendo objetivos mínimos, ha habido varios tiros al aire. Siempre teniendo en cuenta la sombra tan alargada de los Osetkowski, Carter, Taylor o Ejim.

Pero entre el jueves y el sábado, algunos tienen la oportunidad de escribir su nombre con letras de oro en el libro de la historia cajista.