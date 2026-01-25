92-88 | El Unicaja gana a UCAM Murcia pero no será cabeza de serie en la Copa del Rey

Tyson Pérez entra a canasta durante el Unicaja vs. UCAM Murcia de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja venció a UCAM Murcia por 92-88 tras una prórroga, remontando una desventaja de 14 puntos. Chris Duarte y James Webb III fueron decisivos, con Duarte sumando 20 puntos y Webb III liderando en la prórroga. Perry empató el partido a falta de 16 segundos y forzó el tiempo extra, donde Unicaja aseguró su undécima victoria de la temporada. A pesar del triunfo, Unicaja finaliza sexto en la primera vuelta y no será cabeza de serie en la Copa del Rey.

El Unicaja remó y remó hasta el final para forzar una prórroga y llevarse una gran victoria frente a UCAM Murcia por 92-88 que, sin embargo, no le valdrá para ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Un gran Chris Duarte y un James Webb III decisivo en el tiempo extra guiaron al conjunto cajista a su undécima victoria de la temporada.

Los de Ibon Navarro levantaron un partido que llegaron a ir perdiendo de catorce puntos, con un UCAM llevando la iniciativa del choque hasta que falta 6:25, cuando pudieron echarle el guante a los de Sito Alonso.

Pero a falta de un minuto y media de nuevo los malagueños caían por cinco puntos. Pero tirando de orgullo Perry terminó mandando el partido a la prórroga con una canasta a falta de 16 segundos.

Con este triunfo, Unicaja tiene un balance de 11 victorias y 6 derrotas, pero queda sexto en la clasificación al final de la primera vuelta, por lo que no será cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto que se celebra este lunes. Real Madrid, Valencia Basket, FC Barcelona y Baskonia (si no pierde un partido atrasado en Gran Canaria) son los posibles rivales.

Sin Tillie ni Tyler Kalinoski, El ritmo alto fue creciente, como acostumbra este clásico de la ACB, de mayor expectación y alicientes desde que coinciden Ibon y Sito en cada banquillo, una rivalidad marcada por los últimos años tanto en la BCL como en 'play off' de la Liga Endesa.

Cuajó mejor en el inicio el UCAM, que desde una gran defensa se fue hasta el 7-17 dejando al Unicaja a merced del base David DeJulius, anotador de puro talento.

El cuadro malagueño respondió hacia el final del primer cuarto (20-24) y tuvo posesión para tomar la delantera, pero el equipo pimentonero enlazó varios ataques que cortocircuitaron de nuevo al Unicaja, obligado al tiempo muerto (23-31, minuto 13).

Los de Sito Alonso alcanzaron el 30-43, con un 30% en tiros de campo para los locales y un 64% para el UCAM Murcia, un dato válido para resumir la primera mitad.

Del 37-48 que dejó sabor amargo en los locales se pasó a un punto de inflexión en lo anímico. Ocho puntos consecutivos del dominicano Chris Duarte y un triple de Tyson Pérez que volvió a poner el partido apretado (48-53).

La ola cajista amainó por mérito del UCAM y precipitación del Unicaja, que se puso a un punto y acabó el tercer cuarto más lejos de lo que planeaba (62-69), en otra demostración de lo difícil que es hacer tambalear a los universitarios.

En el último cuarto, Duarte encestó otro tiro tras bote desde la línea de tres (69-69, minuto 34), para delirio del público del Martín Carpena, mientras que el Murcia movía piezas y mantenía la iniciativa.

En jugadas alocadas, pérdidas, recuperaciones y balones sueltos, un triple de DeJulius para poner al UCAM seis arriba a falta de 1:42 parecía la puntilla para el Unicaja, pero Perry empató cuando restaban 16.2 segundos y mandó el partido a la prórroga (79-79).

Cuando el balón quemaba, apareció James Webb III con un triple y una bandeja tras reverso que abrió una ventaja para el Unicaja de seis puntos y, aunque luchó el UCAM Murcia, el triunfo fue del conjunto malagueño tras la rúbrica final de Nihad Djedovic.

Olek Balcerowski celebra el triunfo del Unicaja frente al UCAM Murcia. acb Photo / Mariano Pozo

Ficha técnica:

92 - Unicaja (20+17+25+17+13): Perry (12), Djedovic (12), Duarte (20), Webb III (17), Balcerowski (12) -quinteto inicial- Díaz (3), Sulejmanovic (0), Audige (3), Rubit (2), Tyson Pérez (11), Barreiro (0).

88 - UCAM Murcia (24+24+21+10+9): DeJulius (25), Ennis (13), Raieste (6), Nakic (10), Cate (10) -quinteto inicial- Cacok (5), Forrest (2), Radebaugh (0), Falk (0), Sant-Roos (12), Martin (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Sergio Manuel y Guillermo Ríos. Eliminado por faltas Augustine Rubit, del Unicaja.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.725 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en respeto de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.