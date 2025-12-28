91-82 | El Unicaja se desploma tras el descanso contra el Madrid y se complica la Copa del Rey

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja perdió 91-82 ante el Real Madrid en el Movistar Arena tras desperdiciar una ventaja de 14 puntos al inicio de la segunda parte. El parcial de 25-12 en el tercer cuarto fue clave para el Madrid, que sigue invicto en su cancha. Unicaja tuvo muy malos porcentajes en tiros libres y triples tras el descanso (0 de 13 en triples), y aún no ha ganado a ningún equipo de playoff en la primera vuelta. Con esta segunda derrota consecutiva, Unicaja suma siete victorias y tendrá que luchar por su plaza en la Copa del Rey para defender el título.

El Unicaja no le sostuvo el pulso al Real Madrid y cayó en su visita al Movistar Arena por 91-82. Los cajistas tuvieron una renta de catorce puntos en el arranque de la segunda parte, pero no pudieron pelear contra el líder de la ACB, invicto en su cancha.

El parcial de 25-12 del tercer cuarto fue demoledor para el equipo de Ibon Navarro, que tuvo a su merced al Madrid en la primera mitad con una gran actuación de Duarte y Balcerowski.

Fue una segunda mitad con muy malos porcentajes en el tiro libre y en el triple (0 de 13 tras el descanso) del Unicaja, que todavía no le ha ganado en esta primera vuelta a ninguno de los rivales que están situados en las posiciones de playoff.

Con esta segunda derrota consecutiva, el Unicaja se queda con siete victorias en su casillero y tendrá que pelear hasta el final su plaza en la Copa del Rey del mes de febrero para defender su corona.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.