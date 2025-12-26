La cesión de Xavier Castañeda del Unicaja se rompe: el Lleida informa de que no ha superado las pruebas médicas

Xavier Castañeda durante un partido contra el Unicaja Unicaja CB

Viaje de ida y vuelta en apenas cuatro días. Este es el lapso de tiempo que ha durado la cesión de Xavier Castañeda del Unicaja al Força Lleida después de que el base estadounidense no haya pasado el reconocimiento médico.

Así lo ha comunicado este viernes de manera oficial el conjunto malagueño, que ha informado de que el club catalán ha decidido hacer efectiva la no suscripción de Castañeda.

La resolución choca con la información manejada por Unicaja, que asegura no tener conocimiento de lesión alguna por parte de su jugador. De hecho, asegura que ha estado en todo momento entrenando "sin referir ninguna dolencia o limitación física".

Por este motivo, el Unicaja "queda a la espera de recabar toda la información, antes de adoptar cualquier decisión sobre el siguiente paso a seguir".

"Hasta la recepción y análisis de dicha información, el Club mantendrá una postura de prudencia y respeto hacia todas las partes implicadas", informa por medio de un comunicado, en el que confirma el regreso del jugador a Málaga para reincorporarse a la disciplina de la entidad.

Fue el pasado martes cuando el Unicaja informó de un acuerdo para la cesión de Castañeda al Lleida hasta final de temporada.

Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.

Llegó para reforzar el perímetro del Unicaja tras la salida de hombres como Tyson Carter y Kameron Taylor, más perfil del primero, pero en ningún momento ha cumplido las expectativas y no ha podido subirse a la rueda del Unicaja.