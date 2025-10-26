Unicaja: Kravish se rompe el peroné y estará cuatro meses de baja

Kravish, jugador del Unicaja, se rompe el peroné y estará cuatro meses de baja Unicaja Photo Press

Las claves nuevo Generado con IA David Kravish, jugador de Unicaja, sufrió una fractura de peroné durante un partido contra La Laguna Tenerife. Kravish fue operado exitosamente en el Hospital Quirónsalud Málaga y estará de baja por cuatro meses. Unicaja evalúa buscar un sustituto temporal para Kravish, considerando que la plantilla actual cuenta con trece jugadores.

El Unicaja no pudo traerse de San Cristóbal de La Laguna más que malas noticias. Al sometimiento durante el partido de mano de los Marcelinho Huertas y compañía, le tiene que sumar una baja muy sensible. La de David Kravish, que tendrá que estar alejado de las pistas durante cuatro meses.

Kravish sufrió en el partido frente a La Laguna Tenerife una fractura del peroné de la pierna derecha en una jugada del segundo cuarto.

El jugador ha sido intervenido esta misma tarde en el Hospital Quirónsalud Málaga por el Jefe del Servicio de Traumatología del centro médico y miembro de los servicios médicos del Club, el Dr. Rafael López Arévalo junto al Dr. Víctor Morales.

La intervención se completó satisfactoriamente y el jugador se encuentra ya descansando, para empezar lo antes posible con un largo proceso de recuperación.

Ahora, el Unicaja tiene que estudiar si acude al mercado en busca de un sustituto, aunque hay que recordar que la plantilla cajista está compuesta por trece jugadores e Ibon Navarro está obligado a rotar todos los partidos dejando a alguno de los suyos fuera de la convocatoria.

Kravish es uno de los bastiones del proyecto cajista que se empezó a construir hace tres temporadas. Él y Barlcerowski eran los dos cincos más puros que tenía a su disposición Ibon Navarro.

Ahora la rotación se queda más corta, teniendo en cuenta la política de reparto de minutos que desarrolla el técnico vitoriano.

Kravish ha jugado ya con el Unicaja 178 partidos y ha levantado siete títulos en esta era dorada del conjunto malagueño.