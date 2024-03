La hora de la verdad para el Unicaja: posibles rivales de cuartos de final en la BCL

El Unicaja de Málaga es uno de los principales favoritos, si no el principal, para levantar el próximo domingo 5 de mayo el trofeo de la Basketball Champions League (BCL), después de la decepción del curso pasado cuando la Final Four se disputó en Málaga. Pero no se le da bien al conjunto malagueño eso de ser el anfitrión. Pero antes de llegar a la Final Four, tendrá que pasar la ronda de cuartos de final, que se sorteará este jueves.

El sorteo tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en Suiza, en una ceremonia donde también se conocerá la sede de la última fase de la competición.

La condición de favorito la ha conquistado el Unicaja en la pista, cerrando un pleno de seis de seis victorias en el Round 16, la última, este martes en el Carpena sin nada en juego contra el Cholet. Ha sido el líder indiscutible del Grupo I en esta segunda fase de la competición. Ese liderato lo coloca este jueves en el bombo de los cabeza de serie, donde tendrá el factor cancha a favor en las eliminatorias que se disputan al mejor de tres partidos.

La temporada pasada ya tuvo esa condición de cabeza de serie y en su camino se cruzó otro equipo español, UCAM Murcia, del que se deshizo con facilidad con dos victorias contundentes, la primera en Málaga por 83-67 y la segunda en Murcia por 74-96.

El rival de cuartos de final de esta edición lo conocerá este mismo jueves, para encarar el primer partido en la primera semana de abril. Los de Ibon Navarro tienen muchas probabilidades de viajar a Grecia. No se cruzarán, eso sí, con ningún equipo español, porque Lenovo Tenerife y UCAM Murcia han sido líderes de sus respectivos grupos. Tampoco con el actual campeón, el alemán Telekom Bonn, que levantara el trofeo en la edición de 2023 en el Martín Carpena.

Estos son los posibles rivales del Unicaja de Málaga en los cuartos de final de la BCL

Cabezas de serie Segundos clasificados Unicaja de Málaga Tofas Bursa (TUR)** Telekom Bonn Ludwigsburg* (ALE) Lenovo Tenerife Peristeri (GRE)* UCAM Murcia Promitheas Patras (GRE)*

* En negrita, los posibles rivales del Unicaja de Málaga.

** Segundo clasificado del Grupo I, en el que estaba Unicaja. No se podrá cruzar con el conjunto turco.

Antes del sorteo, la sede de la Final Four

Antes de que se produzca el sorteo y Unicaja conozca su rival, se dará a conocer cuál será la sede en la que se dispute la Final Four el próximo fin de semana entre el 3 y 5 de mayo y que sucederá a Málaga. En esta ocasión, la FIBA no esperará a conocer los cuatro equipos finalistas para elegir sede.

No se prevé que por tercer año consecutivo el evento se dispute en España, después de la ediciones de Bilbao y Málaga. Murcia se había postulado, pero todo apunta a que la decisión será otra.

Toda la afición cajista tendrá los cinco sentidos puestos esta tarde en Suiza, donde el equipo malagueño conocerá la hoja de ruta para intentar ampliar sus vitrinas esta temporada. La BCL es la opción más real de los de Ibon Navarro para aumentar su palmarés.