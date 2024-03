El Unicaja pasa primero a los cuartos de la BCL tras remar todo el partido (76-80)

Kendrick Perry durante el Tofas Bursa vs. Unicaja de la BCL BCL

Con Tyson Carter haciendo el gesto de irse a dormir certificó el Unicaja de Málaga el pase a los cuartos de final de la BCL como primero de grupo y el factor cancha a favor. Pero el camino hasta el sueño a punto estuvo de convertirse en pesadilla. El equipo malagueño fue todo el partido a remolque del Tofas Bursa para acabar imponiéndose por un 76-80 que le permite sumar 5 de 5 en el Grupo I. Perry con 19 puntos, y un Kameron Taylor decisivo en el último minuto (MVP con 20 de valoración con 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias), más la puntilla desde el triple de Carter, ayudaron al Unicaja a conseguir el triunfo y la clasificación en Turquía.

Lejos de la versión ofrecida en Málaga, Tofas Bursa contaba con sus dos mejores armas en esta partido, Cassius Winston y Austin Wiley (19 y 15 puntos respectivamente), para complicarle la vida al Unicaja durante casi todo el partido, a expensas del vuelco final. Fue un duelo lleno de precipitaciones por parte cajista, pero un último cuarto en el equipo otomano se quedó en 8 puntos fue clave para que el Unicaja tenga dos partidos de desconexión en lo que queda de Round 16.

El inicio del choque fue un toma y daca con Tofas poniendo tofda la carne en el asador, apretando debajo de su aro y acertando siempre en el de Unicaja para un 14-5 a falta de 6:00 tras un parcial de 12-0 que tuvo que parar Ibon Navarro. Ni Barreiro, ni Sima, ni Alberto, ni Lima estaban finos en la zona rival. Fue recortando Unicaja a trompicones, con decisiones erróneas, pero Tofas ya estaba menos fino de cara a canasta. Cengiz frenó el intento de remontada desde el triple tras varias precipitaciones cajistas para poner el 19-11. Tofas volvió a irse +11 con un 24-13 mientras el Unicaja no acertaba ni debajo ni lejos del aro. Entre Kameron Taylor y Kravish rebajaron la distancia y Perry cerró el cuarto con un triple para el 28-23.

Tenía que mejorar mucho su versión el conjunto malagueño, sobre todo de cara al aro, sin tantas prisas. Perry siguió con su bombardeo desde el triple. Se arremangó Unicaja pero no terminaba de darle la vuelta. Se puso a uno, 37-36, pero no era capaz de ponerse por delante. Se fue Tofas de nuevo a un 42-37 tras un triple de Gecim. Arañaba poco a poco Unicaja, pero de manera insuficiente. Le costaba mucho al Unicaja, pero al final apretó el tanteo a un 45-43 con todo abierto para la segunda mitad. Perry, para entonces, llevaba 13 puntos.

Dos minutos después de reanudarse el juego tras el paso por los vestuarios el Unicaja se ponía por delante, 48-49 tras una canasta de Kravish que recogía un mal tiro de Kalinoski. El partido continuó con alternativas en el marcador, con Unicaja que no podía abrir brecha. Estaba en juego el liderato del grupo y el pase a los cuartos de final de la BCL. La máxima del Unicaja hasta ese momento sólo había sido un +3, que repitió con el 55-58. Pero también la neutralizó Tofas Bursa. Y el final del cuarto fue un palo para el Unicaja, ya que los turcos se fueron al 68-61 y no daban la sensación los de Ibon Navarro de saber cómo hincarle el diente. No se supo asestar el golpe para poner el partido de cara.

De nuevo apretó el marcador el Unicaja, pero las precipitaciones lo condenaban, las pérdidas estaban siendo el peor enemigo. Con jugada para igualar a 70 a Ejim se le agotó el tiempo de posesión. No había manera de darle la vuelta. Hasta que Perry armó su fusil desde el triple para el 70-71. Eran ya 19 puntos. Pero enfrente estaba Winston. Y además de Winstos, Austin Wiley, ambos ausentes en el Carpena, frenaban la remontada del equipo verde, que no intentaba correr, pero no lo dejaban. Y cuando aceleraba sumaba precipitaciones y errores. Pero un partido lleno de jugadas extrañas, cuando Tofas se había ido de nuevo 76-71, Taylor anotaba un triple y sacaba una falta para volver a ponerse -1. El 76-77 llegó a falta de 43 segundos. Entonces, Carter decidió que era la hora de dormir. Agotó la posesión Unicaja hasta que a falta de cuatro segundos el de Starkville la metió desde el triple e hizo el gesto de irse a la cama. Faltaban todavía tres segundos, pero Unicaja ganaba de cuatro (76-80). Todo el partido a remolque para en la última jugada cerrar el pase a los cuartos de final como primeros del Grupo I. Ahora, dos partidos más de fase de grupos para refrescar el equipo y centrarse en la ACB. El domingo se juega el liderato.