El Unicaja de Málaga busca a sellar el pase a cuartos ante el colista

El Unicaja de Málaga, tras consolidar su segunda plaza en la Liga Endesa con su triunfo el sábado ante el Surne Bilbao (101-84), recibe este martes al Estrasburgo (20.30) en la cuarta jornada del 'Top 16' de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) con el reto de seguir líder e invicto de su grupo y asegurarse prácticamente su pase a los cuartos de final.



Para que se clasifique a los cuartos, el equipo malagueño deberá ganar al conjunto francés en la cuarta y antepenúltima jornada del Grupo I de esta competición y esperar que el Tofas Bursa turco también lo haga frente al Cholet Basket francés en el encuentro que les enfrentará este miércoles.



El Unicaja, olvidado el traspié de una Copa del Rey en la que cayó en los cuartos, a pesar de ser el anfitrión, retomó la senda de la victoria el pasado sábado contra el conjunto bilbaíno y, aunque le costó en los tres primeros cuartos, demostró que está recuperado y con fuerza para afrontar los dos objetivos que le restan de la temporada.



En la competición liguera, el conjunto entrenado por Ibon Navarro se centra en conservar un puesto para afrontar con alguna ventaja la fase por el título, mientras que en la BCL persigue disputar la Final a Cuatro y pelear por lo máximo.



Por el momento, en esta ronda el trayecto es inmaculado para el Unicaja, que ha logrado vencer al Tofas Bursa (89-70) en el Martín Carpena de Málaga y ha doblegado a domicilio al Cholet (74-86) y al citado Estrasburgo (70-79). Además, no ha perdido ningún partido como local ni en la fase de grupos ni en la actual 'ronda de 16'.



El Estrasburgo, muy irregular, es colista del grupo con un pleno de tres derrotas, aunque en su Liga ha cogido algo de moral porque es séptimo, tras vencer al Roanne (97-82), y se presenta en Málaga con un baloncesto ofensivo en el que destacan los escoltas Paul Lacombe, que no jugó en la primera vuelta, y el estadounidense Tyrus McGee.



No será la primera vez que el Unicaja y el Estrasburgo se enfrenten, más allá del partido de hace unas semanas en tierras francesas, ya que antes lo hicieron en la extinta Copa Korac en la temporada 2000-01, con doble triunfo cajista (78-79 y 74-54) en un torneo que el equipo malagueño acabó ganando ese mismo año.