El Unicaja de Málaga contra el maleficio

19 partidos oficiales disputados, 19 ganados. Esa es la carta de presentación del rival al que se medirá el Unicaja de Málaga este domingo. Nada menos que el Real Madrid, actual campeón de Europa, el equipo de Campazzo, Tavares y compañía adiestrados por Chus Mateo, viejo conocido de la afición cajista. Pero los de Ibon Navarro son de los pocos equipos que le han encontrado las cosquillas este curso a los blancos, en la Supercopa de España, hace mucho tiempo ya de eso. Pero si se pierde el miedo, como dice el técnico vitoriano, se puede soñar.

El Unicaja, que acumula ocho victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), se enfrenta este domingo a domicilio (12.30 horas) al líder invicto con nueve triunfos en ACB, al que no gana en su cancha en la fase regular de este torneo desde hace dieciocho años.

El equipo malagueño ya se enfrentó esta temporada en partido oficial al conjunto madridista en la final de la Supercopa, que se decantó a favor de los blancos (88-81), con lo que el Real Madrid, con las dos victorias en esa primera competición de la temporada, las nueve en la ACB y otras ocho en la Euroliga, suma diecinueve triunfos consecutivos.

A esa estadística se une el que el Unicaja buscará romper el maleficio en el WiZink Center, donde no ha ganado nunca al Real Madrid en la fase regular en las once temporadas en las que se han enfrentado en ese recinto deportivo.

De hecho, hay que remontarse dieciocho años atrás, al 15 de enero de 2006, para encontrar la última victoria del Unicaja (77-86), que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre ante un rival dirigido entonces por dos viejos conocidos de la afición malagueña, el serbio Bozidar Maljkovic y su técnico ayudante Joan Plaza.

El Unicaja sí sabe lo que es ganar en el WiZink Center frente al Real Madrid, ya que lo hizo el 15 de marzo de 2013, pero en otra competición, en el 'Top 16' de la Euroliga, cuando se impuso 74-77.

En aquel encuentro se encontraban dos jugadores de la actual plantilla cajista, el pívot brasileño Augusto Lima, todavía en fase de recuperación de una grave lesión, y el base Alberto Díaz, que no disputó ningún minuto ese día.

Desde aquel encuentro, la formación andaluza no ha vuelto a ganar al Real Madrid en su cancha en ninguna competición, una larga sequía a la que ahora tratará de poner fin parar sumar la novena victoria consecutiva y continuar asentado en la cuarta posición de la tabla.

Son 104 partidos los disputados ante el Real Madrid a lo largo de la historia y todas las competiciones, el tercer equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja, con un balance de 30 victorias y 74 derrotas, mientras que en la fase regular son 38 encuentros los jugados en Madrid, con solo cuatro triunfos visitantes.

En la presente temporada, sin embargo, el Unicaja ya se ha medido a los blancos en dos ocasiones, en el torneo Costa del Sol de pretemporada, con victoria malagueña (83-66) y en la citada final de la Supercopa Endesa.

El actual entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, volverá a verse con el Unicaja, al que dirigió durante dos temporadas, desde enero de 2011 a marzo de 2012, además de ser entrenador ayudante con anterioridad, entre 2004 y 2006, con el italiano Sergio Scariolo.

Ibon Navarro: "Hay que liberarse de la presión y jugar sin miedo"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, augura "un partido bonito para el espectador", aunque también reconoció que "no cabe duda" de que son "muy conscientes del estado en el que está" su rival, líder de la Liga Endesa con un pleno de nueve triunfos.

"Cada partido es diferente, las temporadas son diferentes. Este año nos hemos enfrentado a ellos una vez en la Supercopa -con derrota 81-88 para los malagueños-, pero creo que los dos equipos estaban en distinta situación en la que llegamos ahora. Ellos echaban de menos a Gaby Deck y nosotros echábamos de menos a los pívots”, relató el entrenador vitoriano en una conferencia de prensa.

Ibon Navarro consideró que para ganar al Real Madrid, invicto en la Liga Endesa y en la Euroliga, hay que hacer muchas cosas bien y entren ellas impedir que "que puedan correr, que anoten esos puntos fáciles en situaciones de costa a costa", y también se refirió a estar atentos al "rebote, las rachas de anotaciones de Musa o Hezonja y de jugadores determinantes a nivel europeo, o incluso más, como son Campazzo y Tavares”.

"Sí es cierto que el año pasado estaba la sensación de que cuando se sentaba Tavares el Madrid era un poco más terrenal y cuando este año se sienta sale Poirier, que está jugando a un nivel extraordinario. Ahora mismo no sé si es mejor que esté Tavares o no. No tengo duda que Facu (Campazo) está a un nivel intratable y hace a sus compañeros mejores todavía", resaltó.

"Este es un partido en el que tienes que tener la sensación de encararlo positivamente. Hay que liberarse de la presión y jugar sin miedo, porque si juegas con miedo y no eres valiente puede que pase lo que le pasó al Mónaco, con todos el respecto", afirmó en alusión al triunfo del conjunto madridista de este jueves en la Euroliga por 91-73.

