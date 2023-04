El Unicaja de Málaga viaja a Lugo a continuar la racha

El Unicaja de Málaga, con siete victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la de Campeones (BCL), visita este jueves al Río Breogán en un enfrentamiento clave para seguir optando a la posibilidad de cazar al Lenovo Tenerife, cuarto con un triunfo más, y tener el factor cancha favorable en la fase por el título.



El equipo malagueño, clasificado para la final a cuatro de la BCL, ha podido preparar el encuentro con algo más de tranquilidad al no disputar el desempate de la eliminatoria de cuartos como les ha ocurrido a los otros tres clubes.



Además, tiene por delante una exigente visita a la pista del conjunto lucense, dirigido por el excajista Veljko Mrsic, inmerso en la lucha por la octava plaza y la clasificación para la fase por el título, y que como local ha ganado seis de los ocho partidos disputados.



Con un balance de 13 victorias y 14 derrotas, el Río Breogán marcha en novena posición, a un solo triunfo del Valencia Basket, octavo clasificado.



El Unicaja se ha medido en 33 ocasiones al Río Breogán, con un balance de 22 victorias y 10 derrotas; y en el encuentro de la primera vuelta celebrado en el Martín Carpena fueron los cajistas los que se impusieron con contundencia (100-66).



El base del Unicaja Alberto Díaz seguirá siendo baja al estar en proceso de recuperación del esguince en su tobillo derecho que se produjo en el primer encuentro de los cuartos de final de la BCL ante el UCAM Murcia.

Ibon Navarro: "Breogán es un equipo agresivo"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha asegurado que el Río Breogán es un equipo muy "agresivo" que provoca "muchas pérdidas y vive de ello".



"Cuando Musa, Kalinoski, Trae-Hell Haynes y Mahalbasic se marchan parece que vas a bajar el nivel y perder la dinámica, pero creo que todos los jugadores nuevos que llegaron han aportado a que eso no ocurra", dijo el técnico este miércoles en rueda de prensa.



Navarro señaló de los gallegos que "si están acertados desde fuera le pueden ganar de 20 al Madrid, pero si no lo están no se dejan llevar" y "compiten en cada rebote y cada jugada" y "a pesar del resultado, siempre están compitiendo: son una de las sorpresas, no solo por los resultados, sino por su chispa y juego", añadió.



El técnico del conjunto malagueño apuntó que en esta semana el Unicaja tiene dos partidos muy complicados ante el equipo gallego y el Casademont Zaragoza, para los que dijo que "los jugadores están bien y Tyson Carter parece que no tendrá problemas".



"Toca competir en dos canchas complicadas como Lugo y Zaragoza, donde perdieron el Madrid y el Barcelona. Sin embargo, es cierto que no vamos a encontrarnos al mismo equipo de hace dos meses. Son dos salidas muy peligrosas, por eso lo hemos gestionado con dos días libres. Lo prometido era deuda", analizó.



Navarro admitió que ha hablado con el ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski, que cuenta con una oferta de renovación: "Hemos hablado en alemán, podría deciros lo que me ha dicho, con lo cual no lo entenderíais", concluyó.

