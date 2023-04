El Unicaja de Málaga, a la Final Four sin titubeos (74-96)

Darío Brizuela durante el UCAM Murcia vs. Unicaja de Málaga BCL

El Unicaja de Málaga está donde imaginaba en verano, en la Final Four de la BCL. A ella ha accedido por la vía rápida tras ganar el segundo partido de la serie de los cuartos de final contra el UCAM en Murcia (74-96), con una segunda mitad soberbia de los de Ibon Navarro, que silenciaron todo el ruido que rodeó a la eliminatoria en la pista, a base de juego, de poso y de no perder nunca la compostura, especialmente en este segundo envite, cuando las cosas no terminaban de salirle en ataque.

Tras una primera parte muy igualada, que se fue empatada al descanso, el Unicaja, sin el brillo de otros días, pero a los lomos especialmente de Kendrick Perry, fue abriendo brecha hasta dejar el partido más que sentenciado a falta todavía de cinco minutos. La tangana final desde el banquillo del Murcia enturbió algo el final de una eliminatoria que en lo que se reduce a la pista, solo tuvo color cajista.

El Unicaja salió fuerte y no dudó en los primeros minutos del choque a pesar del empuje de las gradas. Pero unos malos minutos finales del primer cuarto cerraron el primer envite con un 20-16 tras varios errores de los de Ibon Navarro.

Resetearon los verdes y salieron al segundo cuarto con un más cinco. Carter y Osetkowski devolvieron al Unicaja la iniciativa con sendos triples, más una canasta de dos bajo el aro de Kravish. Pero la segunda manga fue un toma y daca, con intercambio de alternativas entre los dos equipos. A un triple de Perry respondió Travis Trice a falta de tres segundos para poner el 40-40. Fueron siete triples de diecisiete de los murcianos en la primera mitad. La pizarra de Ibon Navarro no surtió efecto y ambos equipos se fueron a la caseta con la igualada y todo por decidir.

Como se esperaba, el conjunto cajista no estuvo cómodo y no tuvo fluidez en su juego. Pero el Unicaja no titubeó, muy serio en defensa y acertado desde la línea de tres.

Salió del vestuario de nuevo enchufado el equipo malagueño. Un 0-7 en dos minutos que hicieron a Sito Alonso para el partido. Aunque tras el tiempo muerto se atascó en ataque, siguió frenando a UCAM. Y así, con un par de chispazos el Unicaja llegó a ponerse a diez por primera vez en el partido, su máxima ventaja, (51-61 y 53-63), aunque hubo reacción rápida de los locales. Faltaban todavía trece minutos. En el tercer cuarto llegó a ponerse de once para cerrarlo 60-69. Tenía el Unicaja el control del partido a falta de diez minutos.

Una bomba de Brizuela inauguraba el último cuarto para devolver el +11. Y así hasta un +15 de máxima tras un triple de Jonathan Barreiro tras un buen movimiento de la bola. Ninguna influencia del ruido exterior que rodeó la eliminatoria parecía influir al Unicaja. No daba con la tecla Sito Alonso. Se le hizo de noche a los malagueños en ataque después de alcanzar la máxima y el UCAM redujo la distancia a diez tras un triple de rojas, obligando a Ibon Navarro a pedir un tiempo muerto para reajustar a los suyos a falta de 5:38. ¿El resultado? El Unicaja se fue a +21 para poner los dos pies en la Final Four.

Sucedió el calentón esperado y Sadiel Rojas encendió los últimos segundos del partido. Ya no valía para nada. El Unicaja tenía en la buchaca la Final Four de la BCL. Está a dos partidos del segundo título de la temporada. Además, hay muchas papeletas para que se jueguen en el Martín Carpena.

Ficha técnica:



74. UCAM Murcia Club Baloncesto (20+20+20+14): Bellas (-)-, McFadden (-), Jelínek (6), Radovic (8) y Pustovyi (8) -cinco inicial-, Trice (10), Chiozza (8), Sakho (6), Diop (6), Anderson (12) y Rojas (10).



96. Unicaja de Málaga (16+24+29+27): Perry (13), Brizuela (17), Kalinoski (8), Ejim (4) y Sima (5) -cinco inicial-, Osetkowski (5), Barreiro (6), Carter (3), Dedovic (6), Thomas (9), Kravish (16) y Saint-Supery (4).



Árbitros: Wojciech Liszka, de Polonia; Kerem Baki, de Turquía; y Gatis Salins, de Letonia. Expulsaron con faltas descalificantes al local Rojas (m.40) y al visitante Kravish (m.40) y también al preparador físico del UCAM CB, Manu Marín (m.40).



Incidencias: Segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 4.000 espectadores.

