El Unicaja de Málaga no tiene piedad del colista (100-75)

Kalinoski durante el Unicaja de Málaga vs. Fuenlabrada Liga Endesa

El Unicaja de Málaga sacó músculo contra el colista Carplus Fuenlabrada (100-75) y se afianzó en la quinta plaza de la Liga Endesa, en un partido que dominó desde el primer minuto y en el que destacó el base Kendrick Perry, que anotó 20 puntos y sumó 21 de valoración.



Con este nuevo tropiezo, el Carplus Fuenlabrada alcanza su mayor racha seguida de derrotas en la Liga Endesa, con 18, por lo que sigue estancado en la última posición de la clasificación. Su última victoria fue el 5 de noviembre de 2022 contra el BAXI Manresa (101-97).



Los campeones de Copa apostaron por un quinteto “pequeño” al contar con Perry, Brizuela y Kalinoski de partida, un talento exterior que pronto tuvo sus frutos con un arranque que rozaba la perfección en cuanto a productividad (14-4 en cuatro minutos).



Tras varios triples de los locales, que adquirían una renta considerable desde el principio, el Fuenlabrada tiró de orgullo con un parcial de 9-0 para ponerse a seis puntos, pero de nuevo el Unicaja manejó la situación con su polivalente rotación para dejar en una distancia de diez puntos (24-14) a los madrileños.



La afición cajista celebró en el segundo cuarto el regreso del alero bosnio Nihad Djedovic, que estuvo dos meses de baja por lesión. Entró cuando el marcador indicaba el 36-22, en un claro dominio al Fuenlabrada, que no estaba encontrando la precisión para superar el entramado defensivo de Ibon Navarro.



Desde el banquillo, Óscar Quintana intentaba levantar la autoestima de sus jugadores, que necesitaban un tramo de inspiración en defensa, más que en ataque, ante un equipo malagueño que, cuando juega en casa, es el doble de letal; sólo Real Madrid (71-76), Baskonia (81-89) y Barça (81-86) han conseguido ganar en el Carpena.



En el minuto 24 hubo susto para los locales, ya que Will Thomas se tuvo que retirar de la pista tras recibir un golpe en la cara que lo dejó tendido unos minutos. No está para más bajas el Unicaja, que tiene en el horizonte un partido crucial ante UCAM Murcia en los cuartos de final de Liga de Campeones FIBA.



Un mate de Melvin Ejim despertó al pabellón, después de ver cómo el dorsal 3 del Unicaja se colgó del aro para finalizar una gran transición de los malagueños (71-49), ya lanzados hacia un triunfo inevitable.



El entrenador del Fuenlabrada volvió a dar minutos al joven base esloveno Matija Samar y Keanu Pinder sumó más dígitos a su cuenta personal, 21 puntos, para mantener su promedio anotador, pero de nuevo cosechó una derrota que provocó el cántico de “¡Directiva dimisión!” de la veintena de aficionados fuenlabreños desplazados al Carpena.



Ficha técnica:



100 - Unicaja (24+28+27+21): Perry (20), Kalinoski (14), Brizuela (15), Osetkowski (4), Kravish (8) -quinteto inicial- Barreiro (3), Thomas (0), Carter (13), Díaz (4), Ejim (7), Sima (10), Djedovic (2).



75 - Carplus Fuenlabrada (14+28+16+17): Ngouama (5), Kromah (12), Pinder (21), Eyenga (7), Ali (6) -quinteto inicial- García (9), Lewis (2), Novak (4), Horton (5), Okouo (2), Samar (2).



Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y Sergio Manuel. Matija Samar, eliminado con cinco faltas.



Incidencias: Partido de la jornada 25 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 9.039 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Francisco de Paula Molina, que fue presidente del Unicaja entre 2006 y 2010.

Sigue los temas que te interesan