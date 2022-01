El Unicaja de Málaga ficha a Matt Mooney

Ya hay elegido. Matt Mooney será el refuerzo exterior, hasta final de temporada, que trate de ayudar para ponerle fin a la espiral que vive el Unicaja de Málaga. Así que el estadounidense se convierte en la segunda pieza tras Dejan Kravic de un equipo que trata de reestructurarse tras los últimos resultados. Por lo que el americano ha dejado el universo NBA y la Liga de Desarrollo norteamericana para vivir su primera experiencia más allá de su país y hacerlo en la Liga Endesa.

Mooney había comenzado la temporada en los Capitanes de Ciudad de México, con quienes había promediado 15.2 puntos, 4.3 rebotes, 4.6 asistencias y 13.5 de valoración en algo más de 32 minutos. No obstante, abandonó las filas del equipo para vivir su segunda experiencia NBA en New York Knicks, con quienes solo jugó un único partido en los dos contratos de 10 días. Además, perteneció a Cleveland Cavaliers y disputó en la temporada 19/20 un total de cuatro encuentros. Además, disputó la Liga de Verano con Atlanta Hawks y la pretemporada con Memphis Grizzlies tras no ser elegido en el Draft de 2019.

Desde Estados Unidos aseguran que es un jugador muy polivalente y puede desarrollar un papel importante en cualquier posición del juego exterior. Su posición natural es escolta, pero no solo es un gran tirador, sino que entre sus grandes capacidades se encuentra la de dirigir al resto de sus compañeros. Aunque lo que más aportará será defensa, al que definen como un "escolta duro". Es más, fue seleccionado en el mejor quinteto defensivo de la Big 12 en 2019, conferencia de la División I de la Liga Universitaria en 2019.

Su llegada podría suponer la confirmación de la reestructuración que quiere afrontar el Unicaja. Norris Cole, más discutido que nunca, tiene las horas contadas en el vestuario cajista. Por lo que Jaime Fernández podría confirmarse como base junto a Alberto Díaz. Mientras que los escoltas pasarían a ser Brizuela, Matt Mooney y Francis Alonso.

Matt Mooney ya ha superado el reconocimiento médico y se ha incorporado a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Sigue los temas que te interesan