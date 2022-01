Dejan Kravic, nuevo refuerzo para la pintura del Unicaja de Málaga

El Unicaja de Málaga ya tiene nuevo pívot, esta vez sí. Dejan Kravic ha sido el elegido por la dirección deportiva cajista en un principio de acuerdo hasta final de temporada tras la desvinculación del jugador del Hereda San Pablo Burgos, donde había pasado a ocupar un segundo plano. Así que llega para sustituir a Micheal Eric, que se pierde lo que queda de temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior, y el no fichaje de Devin Williams, quien no ha superado el reconocimiento médico cajista.

El club ha apostado finalmente por Kravic, quien vestirá la camiseta verde tras un mercado que ha sido difícil de peinar. El pívot serbio con pasaporte canadiense tendrá un impacto directo con sus 2.10 metros, ya que conoce la Liga Endesa. Se formó en Canadá y en Estados Unidos; pasó por Grecia, Holanda, Bélgica e Italia con Virtus de Bolonia y un trofeo de la BCL bajo el brazo; y llegó a España en la temporada 19/20 de la mano de Moncho Fernández para el Monbus Obradoiro. En Galicia brilló (13.2 puntos, 6.4 rebotes y 15.9 de valoración), lo que sirvió para marcharse al que sigue siendo vigente campeón de la competición europea, su exequipo. No obstante, no es el primer contacto entre el jugador y el club malagueño.

Y es que el Unicaja y Dejan Kravic ya lo intentaron en verano. El club estaba en plena búsqueda de pívot, un hábito cada ciertos meses, y el serbio era uno de los favoritos. No quiso renovar en aquel momento con el San Pablo Burgos y parecía que el asunto estaba prácticamente resuelto (tuvieron conversaciones, pero no una oferta formal). Sin embargo, la entidad cajista perdió el interés por el '5' y el jugador prolongó su contrato con su club. Por lo que, finalmente, Micheal Eric llegó a Málaga.

Como el resto de sus hasta ahora compañeros, no ha tenido una buena temporada. Con la salida de Joan Peñarroya y de figuras como Jasiel Rivero y Thad McFadden, el equipo burgalés vive una temporada de transición y ahora están en posición de descenso. Dejan Kravic promedió en la temporada 20/21 10.7 puntos, 4.6 rebotes y 11.3 de valoración. Mientras que su rendimiento actual es inferior: 8.7 puntos, 5.9 rebotes (mejora) y 10.4 de valoración. No obstante, la llegada de Paco Olmos le ha dejado en una posición con poca relevancia. Para el exentrenador del Breogán Nnoko es titular y Julian Gamble vuelve a la dinámica del grupo tras "arreglar algunas cuestiones internas".

Además, una cuestión importante es que el serbio no ocupa plaza extracomunitaria. Por lo que el próximo fichaje, que llegará en un futuro muy cercano, no tiene ninguna limitación de nacionalidad. Con todo lo sucedido hasta el momento, la pintura cajista ha quedado formada por Dejan Kravic, Rubén Guerrero y Yannick Nzosa. El marbellí no ha gozado de regularidad ni de minutos ni en su propio juego. Mientras que el joven pívot es una sombra de lo que la temporada pasada demostró ser. No obstante, el serbio no podrá disputar el partido de este fin de semana al ser de la jornada 15 que ya disputó con el conjunto burgalés.

Así que ya llueve un poco menos en Los Guindos, pero solo muy poco. El nuevo pívot es solo un paso del largo camino que aún queda por recorrer.

