Katsikaris, el único técnico del Unicaja de Málaga con más derrotas que victorias en su primer año

No corren tiempos de celebración en el Unicaja. La eliminación de la Copa del Rey, la desafección del público en los últimos partidos y las críticas sobre el juego son algunos de los problemas que se han vivido estas semanas. Parece como si no hubiera pasado el tiempo, como si se siguiera hablando del inicio de 2021 con esa racha de derrotas que tuvo al equipo sin ganar durante todo el mes de enero. Sin embargo, algunas personas sí que han cambiado y es que este viernes 21 se cumple el primer aniversario de la llegada de Fotis Katsikaris. Aunque la vida... sigue igual.

El técnico griego sustituyó a Luis Casimiro para seguir vivos en el Top 16 de la Eurocup y clasificarlo para la lucha por el título de la Liga Endesa. Y no lo consiguió. Dos derrotas ante el Nanterre 92 terminaron de sentenciar a los malagueños, que acabaron la fase con solo una victoria en seis partidos, y un tropiezo ante el Real Madrid en la última jornada, tras sucesivos descalabros, finalizaron con cualquier esperanza de estar entre los ochos mejores equipos. Con todo esto y lo que ahora sucede, Fotis Katsikaris se ha convertido en el único entrenador cajista que en su primer año natural ha cosechado más derrotas que victorias (45.45%, 20 triunfos de 44).

Desde que se unificaron los dos equipos de la ciudad en el Club Baloncesto Málaga en 1992, han sido muchos los técnicos que han pasado por el banquillo. Aunque solo nueve han entrenado durante más de 365 días. El mejor dato lo tiene Aíto García-Reneses en la temporada 08/09, justo el año natural, con un 68.42% de victorias (39 de 57). El histórico entrenador, que debutó con los cajistas el 4 de octubre de 2008, logró clasificar al equipo para la Copa del Rey, llegó a la semifinales de los play-off y al Top 16 de la Euroliga.

Un escalón más abajo, con estadísticas muy similares, se encuentran Luis Casimiro (58.62%, 34 de 58) y Joan Plaza (57.35%, 39 de 68). El manchego comenzó su segunda etapa (antes solo disputó nueve partidos) el 28 de septiembre de 2018 con la clasificación a la Copa del Rey y no pasaron de los cuartos en la eliminatoria de la ACB ni en Eurocup. Por su parte, el de Barcelona consiguió el pase al torneo del K.O., estar entre los cuatro mejores en Liga Endesa y entre los dieciséis de Europa.

Más atrás en el tiempo se encuentran dos entrenadores históricos del Unicaja. Uno de ellos es Javier Imbroda, con su reciente Estrella al mérito deportivo, que cayó el la primera ronda de la Copa del Rey con otro formato y clasificó a sus jugadores para los octavos por el título liguero (57.14% de victorias, 20 de 35 en su primer año tras el debut el 19 de septiembre de 1992). Otro de los míticos es Bozidar Maljkovic con el mismo balance, pero con 32 triunfos en 56 jornadas. Precisamente en su primer año jugó la final de la Copa Korac, la Copa del Rey y el play-off de la Liga.

El siguiente porcentaje es el de Chus Mateo (53.85%, 28 de 52), quien llegó al equipo para debutar como primer entrenador el 20 de enero de 2011 y ser el sustituto de Aíto García-Reneses. Sí que alcanzó la fase final de la competición doméstica y el Top 16 de la Euroliga, pero no la Copa del Rey de la siguiente temporada. Sin embargo, no está entre los datos de su primer año natural, alcanzó una racha de 15 derrotas en 16 partidos. Y aunque no lo parezca, el último nombre antes del de Fotis Katsikaris es el de Sergio Scariolo (50.88%), el artífice del glorioso Unicaja. Debutó el 8 de noviembre de 2003 con un balance de 3-7 en Liga, pero sí que llegó a estar entre los cuatro mejores en la fase final.

Otros entrenadores

Por el banquillo del club han pasado otros técnicos que no han conseguido estar más de un año. El ejemplo más reciente es el de Jasmin Repesa en la temporada 12/13 (56.14% de victorias). El croata llegó al Unicaja tras la primera etapa fugaz de Casimiro en 2012 y los dirigentes cesaron su contrato tras no cumplir los objetivos marcados: ni Copa del Rey ni play-off.

Otro ejemplo puede ser Paco Alonso, quien entrenó 14 partidos en varias temporadas. Ocho de ellos fueron antes de Scariolo, ya que dimitió y dio paso al italiano. Más atrás queda la temporada de Pedro Ramírez (98/99) con la liguilla de la Copa Korac y los cuartos de la Copa, pero sin clasificación para la eliminatoria liguero (45.95%, 17 triunfos en 37 partidos).

