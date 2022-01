El Unicaja de Málaga pierde en el inicio del Top 16 ante el Cluj-Napoca (73-79)

Ya está colocada la primera piedra, pero en el propio pie del Unicaja. En otro episodio más de una película con poca intensidad y faltos de carácter, el equipo cajista ha vuelto a perder (73-79) en una competición europea que no ha reunido ni a 3.000 espectadores. A pesar del poco conocimiento que se tenía del rival, el Cluj-Napoca fue siempre superior y demostró tener más físico, más implicación y mayor control ante un rival que siempre fue un paso por detrás.

Ganar en casa era obligatorio desde antes de empezar. El nivel de los equipos que pasarán estos meses por el Martín Carpena es más alto de lo visto en la fase de grupos. Por lo que cada victoria habrá que pelearla. Pero en lo que ha sido una noche poco digna para el escudo y la historia poco ha habido que hacer en un partido en el que el equipo malagueño solo ha sido líder durante 9 segundos. 9 segundos. No fue sencillo frenar a jugadores Stewart (26 puntos) o Brandon Brown (15) que volvieron a demostrar las carencias de los exteriores malagueños en defensa.

Porque lecturas positivas se podrán sacar de esta noche pocas. O ninguna. Se dejó ir el primer cuarto y también el tercero, y el carácter fue más una obligación en los últimos minutos con la remontada que una imposición durante todo el partido. Fue otra noche en la que salvan escasos jugadores. No hubo carácter, no hubo implicación y no hubo esfuerzo ante una afición que volvió a remar más de lo que demostraron los suyos merecer. Alberto, tus compañeros te echaron de menos.

Y eso que desde el principio no fue nada fácil. Un juego tan rápido como desordenado provocó que los primeros puntos cajistas no subieran al marcador hasta el minuto 2:35. El equipo notó la falta de rodaje, los tiros no entraban y el físico rival se impuso en todas las jugadas. Tal fue el nivel que solo cuatro jugadores (Francis Alonso, Jonathan Barreiro, Norris Cole y Jaime Fernández) anotaron durante el primer cuarto, donde el Unicaja siempre fue a remolque. Al final del período la ventaja era de seis puntos (13-19).

Pero el inicio del segundo cuarto no iba a ser mejor, ni de lejos. Un Cluj-Napoca más fuerte y más fresco en velocidad siguió hiriendo tanto desde la pintura como desde la línea de 3 llevando el marcador a 15-28. Sin embargo, seis puntos consecutivos de Brizuela trajeron de nuevo la calma. Y es que como sucede tradicionalmente en Málaga, el sol sale siempre que entran los triples porque buen baloncesto antes… muy poco. Así que solo fue esa la manera con la que los malagueños se pusieron por delante a falta de 1:30 para el descanso (41-39). Aunque fueron los rumanos los que se marcharon siendo líderes en el resultado (41-43).

Y como el partido iba esta noche de costumbres cajistas, el inicio del tercer cuarto volvió a ser excesivamente pobre con poca actitud y menos intensidad aún que provocaron los primeros pitos de la afición. Y para seguir ahondando en las buenas noticias, Micheal Eric se tuvo que marchar del partido tras torcerse el tobillo. La desventaja volvió a llegar a los 10 puntos y el ataque volvió a ser desacertado y desordenado. El Unicaja siguió sin encontrar un mecanismo con el que frenar a los jugadores rivales. Por lo que otro día más, y ya van demasiados, el equipo tenía que acogerse a la remontada para dignificar la imagen (55-64).

Sin embargo, cuando no se puede y cuando no se quiere es imposible. El partido llegó a siete minutos del final con un resultado de 62-70 y la épica fue el mejor aliado cajista. Otro día más. Y la afición. Jaime Fernández, Francis Alonso, Axel Bouteille, Carlos Suárez y Rubén Guerrero. Ese fue el equipo con el que el encuentro europeo estuvo 70-74 a dos minutos del final. El quinteto con más lucha, esfuerzo y sudor que había pasado la cancha este martes. Y cuando parecía que la barca volvía a tocar tierra para empatar, un Bircevic se llevó la ventaja a los siete puntos a un minuto de terminar. Los jugadores lo intentaron, pero los triples no entraron y cualquier aspiración se fue. Otra vez (73-79).

Ganar era imprescindible para ir con solvencia por este Top 16. Aunque como suele ocurrir, nada es lo que debe ser.

FICHA TÉCNICA

UNICAJA CB: Norris Cole (2), Francis Alonso (17), Axel Bouteille (16), Jonathan Barreiro (5), Micheal Eric (5) -quinteto titular- A. Folgueiras (-), Darío Brizuela (9), Jaime Fernández (11), Carlos Suárez (1), Yannick Nzosa (2) y Rubén Guerrero (5).

CLUJ-NAPOCA: Brandon Brown (15), Patrick Richard (8), Karel Guzman (10), Stefan Bircevic (8), Andrija Stipanovic (4) -quinteto titular- Alexandru Pasca (-), Nandor Kuti (0), Stefan Grasu (-), Dustin Hogue (8), Elijah Stewart (26), Alexandru Turdean (-) y Luca Colceag (-).

ÁRBITROS: Yohan Rosso, Martins Kozlovskis y Geert Jacobs.

INCIDENCIAS: Primer partido correspondiente a la jornada 1 del Top 16 de la Basketball Champions League en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 2.749 espectadores.

Sigue los temas que te interesan